Власти Курской области не согласовали свою версию с минобороны РФ и признались об активных боевых действиях – ISW

В стране-агрессоре России 6 августа пожаловались, якобы Силы обороны Украины 6 августа провели ряд трансграничных рейдов в Курскую область РФ. Министерство обороны уверяло, что пограничные войска и ФСБ отразили атаки, но местные власти не согласовали данные по "методичке" и признались, что на границе региона идут активные бои.

По слова россиян, украинские силы в составе примерно батальона танков и бронетехники атаковали российские позиции в районе Николаево-Дарьино и Олешни вдоль границы (к северо-западу от украинского города Сумы). На несогласованность их заявлений указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 6 августа, показали поврежденную и брошенную бронетехнику примерно в 7 км к северу от украинско-российской границы к западу от Любимовки в Курской области. Российские источники утверждали, что на кадрах – украинские машины, но ISW не может этого подтвердить и сказать, чья это техника.

Нарративы минобороны РФ подхватили и блогеры, заявляя, что ВСУ "атаковали с двух направлений": с контрольно-пропускного пункта на границе к северо-востоку от Сум вдоль автодорог Н-07/Р-200 – в направлении Олешни и Суджи; и из Новенького Сумской области (к северо-востоку от контрольно-пропускного пункта российской Суджи) в направлении Николаево-Дарьино в Курской области РФ.

По данным минобороны страны-агрессора, российские резервные силы также ответили на предполагаемые украинские рейды, а российский инсайдерский источник заявил, мол, помогали им подразделения чеченского спецназа "Ахмат". Но и тут ISW подчеркнул, что и эти заявления невозможно проверить. Как и рассказы оборонного ведомства РФ об уничтожении 16 украинских бронемашин и ответных ударах по украинским позициям в Сумской области.

"Российские блогеры опубликовали кадры, на которых, как утверждается, показаны последствия рейдов. Но большая часть запечатленных разрушений, по-видимому, является результатом обычных обстрелов и не указывают на то, что в этом районе велись наземные боевые действия", – объяснили аналитики.

При этом рассказ исполняющего обязанности губернатора Курской области РФ Алексея Смирнова и нескольких блогеров об этой ситуации отличается от того, что дало минобороны и ФСБ. Вопреки заявлениям этих ведомств, они предупредили местных жителей, что бои продолжаются в приграничных районах Суджанского и Кореневского районов.

В общем ISW проанализировал, что российские пропагандисты в основном отвергали предполагаемые украинские рейды в Курскую область, а украинские официальные лица их не комментировали.

По данным издания New Voice of Ukraine, источник в Главном управлении военной разведки (ГУР) заявило, что силы Российского добровольческого корпуса (РДК) "определенно не участвовали" в рейдах, но он отказался комментировать дальнейшие предполагаемые атаки. Представители легиона "Свобода России" (ЛСР), которые воюют на стороне Украины, также отказались комментировать события в Курской области РФ.

"Российские блогеры в основном отвергли предполагаемые рейды, назвав их "неудачными" и "медийным трюком". Несколько из них предупредили, что в ближайшие дни могут быть проведены дополнительные рейды и что украинские силы могут попытаться отвлечь российскую армию и технику от продолжающихся российских наступательных операций на севере Харьковской области", – оценили в ISW реакцию россиян.

