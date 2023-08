В ISW спрогнозировали, что будет с 'Вагнером' после гибели Пригожина, и объяснили молчание Лукашенко

Российская частная военная компания "Вагнер", вероятно, перестанет существовать как квазинезависимая параллельная военная структура. Конечно же, по причине гибели ее главаря Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Уткина, разбившихся в авиакатастрофе 23 августа под Тверью.

Видео дня

Такое предположение сделали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Также указали, почему беларусский диктатор Александр Лукашенко, который два месяца назад "остановил" вооруженный поход "вагнеровцев" на Москву и после приютил наемников в своей стране, до сих молчит о смерти "повара Путина".

"Группа "Вагнера", скорее всего, больше не будет существовать как квазинезависимая параллельная военная структура после почти наверняка убийства президентом России Владимиром Путиным финансиста ЧВК Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Уткина, о чем 23 августа сообщил руководитель службы логистики и безопасности "Вагнера" Валерий Чекалов", – говорится в сводке.

По словам аналитиков, центральное руководство ЧВК подрывает ее способность обратить вспять последствия кампании Кремля и министерства обороны России по ослаблению, подчинению и уничтожению организации после вооруженного восстания 24 июня.

Сообщается, что МО РФ создало отдельные частные военные компании, которые вербуют в свои ряды нынешних и бывших "вагнеровцев", чтобы взять на себя контроль над операциями "Вагнера" за рубежом. Российские источники утверждали, что Кремль отказался платить беларусскому правительству за отправку наемников в Беларусь и что финансовые проблемы уже привели к сокращению выплат, а это заставило "вагнеровцев" якобы даже уйти в отставку.

Спутниковые снимки от 1 и 23 августа показывают, что ЧВК "Вагнер" разобрала почти треть палаток в своем лагере в Целе (район Осипович, РБ), поставленных в предыдущем месяце.

"Это позволяет предположить, что попытки ослабить "Вагнера" могли привести к заметному бегству ее наемников из контингента в Беларуси. Однако некоторые блогеры опровергли утверждения о том, что боевики демонтируют лагерь в Целе", – обратили внимание в ISW.

Украинский центр сопротивления 23 августа сообщил, что неустановленное количество "вагнеровцев" в лагерях на территории Беларуси начали подготовку к возвращению в Россию после подтверждения смерти Пригожина в авиакатастрофе того дня.

Как отмечают эксперты, центральное руководство ЧВК "Вагнер" довело ее до "пика своей независимости" во время наступления на украинский Бахмут и пыталось сохранить некоторое подобие этой независимости после своего восстания в РФ в июне этого года.

"Устранение этого центрального руководства, вероятно, положит конец всем оставшимся средствам "Вагнера" действовать независимо от российского минобороны. Остается неясным, намерен ли Кремль полностью распустить ЧВК или воссоздать ее как гораздо меньшую организацию, полностью подчиненную российскому минобороны. Третий вариант – восстановление "Вагнера" как квазинезависимой организации под новым лояльным Кремлю командиром – возможен, но маловероятен", – предположили в ISW.

Там также упомянули странное молчание по поводу смерти Пригожина со стороны самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко. Аналитики не исключают, что их соглашение от 24 июня, скорее всего, было признано недействительным из-за уничтожения самолета с руководством ЧВК "Вагнер". Поэтому беларусский диктатор будет и дальше хранить молчание, чтобы не провоцировать своего российского коллегу Путина и не подвергать дальнейшему риску свое и без того уязвимое положение.

"Учитывая еще и то, что действия Лукашенко по прямым переговорам с Пригожиным в июне, а затем хвастовство о роли, которую он сыграл, особенно смутили Путина. Убийство Пригожина, вероятно, стало сигналом Лукашенко как о резком сокращении его переговорного пространства с Кремлем, так и о скрытой угрозе против его продолжающихся попыток противостоять усилиям по интеграции Союзного государства", – пояснили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в BBC указали на "нюанс" с гибелью главаря ЧВК "Вагнер". Они подчеркнули, что Пригожин еще после похода на Москву был "ходячим мертвецом", а ныне частично повторил судьбу других оппонентов Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!