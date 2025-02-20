Российского актера Дмитрия Певцова заочно приговорили к 10 годам заключения: что он говорил о войне

Российский актер "Бандитского Петербурга" и депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов получил заочный срок заключения за пропаганду войны и призывы к оккупации Украины. Его признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины и назначили 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Об этом сообщила в Telegram Служба безопасности Украины. По ее данным, Певцов входит в круг публичных деятелей, приближенных к Кремлю и систематически поддерживает агрессию РФ. Он неоднократно выступал на пропагандистских мероприятиях с участием Владимира Путина, призывал к захвату всей территории Украины и оправдывал преступления российских войск во временно оккупированных городах.

"По доказательной базе Службы безопасности заочный срок заключения получил российский актер Дмитрий Певцов, пропагандирующий войну РФ против Украины. Осужденный является депутатом госдумы России и входит в круг приближенных к Кремлю "публичных деятелей", открыто поддерживающих полномасштабное вторжение".

Актер также заявлял, что лично голосовал за "присоединение" украинских территорий к составу РФ и отрицал военные преступления российских оккупантов. Он активно распространял антиукраинские нарративы через центральные телеканалы России, усиливая информационную войну против Украины.

На основании собранных доказательств суд признал Певцова виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 – действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

ч. 2 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ст. 436 – пропаганда войны.

Подозрение Дмитрий Певцов получал в начале февраля прошлого года.

Ранее OBOZ.UA писал, что Певцов назвал, в чем "сила" россиян. Они любят умирать, и это отличие от всего мира.

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