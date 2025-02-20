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Российского актера Дмитрия Певцова заочно приговорили к 10 годам заключения: что он говорил о войне

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
1,2 т.
Российского актера Дмитрия Певцова заочно приговорили к 10 годам заключения: что он говорил о войне

Российский актер "Бандитского Петербурга" и депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов получил заочный срок заключения за пропаганду войны и призывы к оккупации Украины. Его признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины и назначили 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Об этом сообщила в Telegram Служба безопасности Украины. По ее данным, Певцов входит в круг публичных деятелей, приближенных к Кремлю и систематически поддерживает агрессию РФ. Он неоднократно выступал на пропагандистских мероприятиях с участием Владимира Путина, призывал к захвату всей территории Украины и оправдывал преступления российских войск во временно оккупированных городах.

Российского актера Дмитрия Певцова заочно приговорили к 10 годам заключения: что он говорил о войне

"По доказательной базе Службы безопасности заочный срок заключения получил российский актер Дмитрий Певцов, пропагандирующий войну РФ против Украины. Осужденный является депутатом госдумы России и входит в круг приближенных к Кремлю "публичных деятелей", открыто поддерживающих полномасштабное вторжение".

Актер также заявлял, что лично голосовал за "присоединение" украинских территорий к составу РФ и отрицал военные преступления российских оккупантов. Он активно распространял антиукраинские нарративы через центральные телеканалы России, усиливая информационную войну против Украины.

Российского актера Дмитрия Певцова заочно приговорили к 10 годам заключения: что он говорил о войне

На основании собранных доказательств суд признал Певцова виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 109 – действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
  • ч. 2 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • ст. 436 – пропаганда войны.

Подозрение Дмитрий Певцов получал в начале февраля прошлого года.

Ранее OBOZ.UA писал, что Певцов назвал, в чем "сила" россиян. Они любят умирать, и это отличие от всего мира.

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