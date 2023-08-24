Пригожин после похода на Москву был 'ходячим мертвецом': в BBC указали на 'нюанс' с гибелью главаря ЧВК 'Вагнер'

Главаря российской частной компании "Вагнер" Евгения Пригожина после того, как в конце июня он возглавил мятежный марш на Москву, стали называть "ходячим мертвецом", предрекая ему скорую ликвидацию. Поэтому новость о его вероятной смерти в авиакатастрофе 23 августа под Тверью российское и западное сообщество восприняли как то, что наверняка должно было случиться.

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Аналитики убеждены, что бизнесмен из РФ, в прошлом сторонник кремлевского лидера, известный как "повар Путина", частично повторил долю Литвиненко, Скрипаля и Навального. Об этом говорится в публикации издания BBS.

"Если когда-нибудь будет доказано, что уничтожение в воздухе самолета с Евгением Пригожиным на борту было актом преднамеренной и хладнокровной мести Кремля, это войдет в российскую историю как окончательная "специальная военная операция", – отметили авторы.

Они также напомнили слова директора ЦРУ Уильяма Бернса о продолжительности жизни босса "вагнеровцев": "Если бы я был Пригожиным, я бы не уволил своего дегустатора".

Отмечается, что бывший заключенный, шеф-повар и продавец хот-догов Пригожин, ставший главарем группы боевиков и убийц, имел много поклонников не только в рядах наемной армии "Вагнера", но и за ее пределами. Многие были свидетелями его "теплого приема" общественностью в Ростове-на-Дону, когда он появился там ровно два месяца назад в муках своего неудавшегося однодневного мятежа.

Но вместе с тем у него также было много врагов в Москве, особенно в высших эшелонах вооруженных сил РФ, лидеров которой он часто и публично критиковал – особенно в свете войны против Украины.

Поэтому аналитики считают фатальной ошибкой Пригожина то, что он фактически перешел дорогу главе РФ Владимиру Путину, начав марш на Москву 23 июня. Хотя тогда он не назвал диктатора по имени, но разозлил Кремль, публично раскритиковав официальные причины вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Главарь группы "Вагнера" заявил россиянам, что их обманули и что их сыновья погибли в войне на украинской земле из-за плохого руководства.

"Это была ересь, и видеообращение Путина в тот день было наполнено купоросом. Он назвал марш Пригожина на Москву предательством и ударом в спину. А Путин не прощает ни предателей, ни тех, кто бросает ему вызов", – констатировали расследователи.

Они отметили, что в итоге Пригожина постигла доля тех, кто так же стал поперек горла диктатору, засидевшемуся у власти страны-агрессора РФ на десятки лет.

К примеру, бывший офицер российской разведки, перебежчик Александр Литвиненко умер медленной и мучительной смертью в лондонской больнице в 2006 году после отравления радиоактивным полонием-210. Последующее расследование пришло к выводу, что его убийцы привезли с собой смертоносное вещество из России и что оно могло быть получено только из российской правительственной лаборатории. Москва отрицала свою причастность, но отказалась выдать двоих подозреваемых суду.

Затем был Сергей Скрипаль – бывший офицер российского КГБ и такой же перебежчик в Великобританию. В 2018 году он и его дочь Юлия чудом избежали смерти, когда офицеры российской военной разведки ГРУ якобы нанесли нервно-паралитическое вещество "Новичок" на дверную ручку их дома в Солсбери. Выброшенный флакон духов, содержащий смертоносное вещество, позже был найден местной жительницей Уилтшира Дон Стерджесс, которая умерла после того, как нанесла его на запястья.

При этом в России, подчеркивают аналитики, имеется длинный список людей, среди которых как критики, так и бизнесмены, которые внезапно умерли, в некоторых случаях "выпав из окон верхних этажей". Самый ярый оппонент Путина – Алексей Навальный сейчас томится в исправительной колонии по политически мотивированным обвинениям в экстремизме. Он тоже пережил покушение на убийство в результате отравления "Новичком", когда чуть не умер на борту самолета, летевшего через Сибирь в 2020 году.

Но с Пригожиным, считают эксперты, произошел немного другой случай, что делает его кончину еще более спорной для россиян. Ведь это был чрезвычайно полезен Кремлю человек, которого некоторые россияне даже считали национальным героем. Его частная военная компания "Вагнер", основанная в 2014 году, была сформирована из активного ядра бывших сотрудников российского спецназа и других солдат. В ходе российского вторжения она проявляла большую активность на востоке Украины, особенно в Бахмуте, приобретя "устрашающую репутацию, которую не разделяет часто дряхлая и плохо управляемая регулярная российская армия".

ЧВК Пригожина пополнила свои ряды, когда он лично посетил российские исправительные колонии, чтобы завербовать тысячи осужденных, включая насильников и убийц. Они эффективно использовались в качестве пушечного мяса на восточном фронте в Украине, где командиры приказывали им продвигаться под испепеляющим огнем в неоднократных попытках сокрушить линии обороны ВСУ.

Помимо этого, ЧВК "Вагнер" уже много лет действует в Сирии, но именно в Африке они добились стратегического успеха с точки зрения Кремля. Там "вагнеровцы" разработали крайне эффективную бизнес-модель, которая пользуется популярностью у недемократических режимов: предоставляя ряд "услуг безопасности" – от защиты VIP-персон до влияния на выборы и подавления критиков, они получили взамен права на добычу полезных ископаемых и доступ к золоту и другим драгоценным металлам в нескольких африканских государствах. Так, деньги возвращаются в Москву, и "все богатеют, кроме населения этих стран".

Наемники "Вагнера" обвиняются в многочисленных нарушениях прав человека, включая массовые убийства мирных жителей в Мали и Центральноафриканской Республике. Тем не менее, им удалось вытеснить французские и другие западные силы на огромной территории африканского континента.

"Лишь на этой неделе Пригожин появился в Telegram-канале на видео, предположительно снятом на базе в Мали, обещая расширение деятельности "Вагнера" в Африке и "свободу" ее народу. Несмотря на все это, в Москве наверняка найдутся люди, особенно в военной разведке, которые рассматривают его как обузу, незакрепленную пушку и потенциальную будущую угрозу правлению Путина и окружающей его системе", – объяснили расследователи "нюансы" с причиной вероятной смерти Пригожина.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Института изучения войны, российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер". Борт разбился в Тверской области РФ 23 августа, и росСМИ уже подтвердили гибель в авиакатастрофе главаря ЧВК Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина.

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