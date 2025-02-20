В Израиле взорвалось сразу несколько автобусов: полиция подозревает теракт. Фото и видео

В Бат-Яме, пригороде Тель-Авива в Израиле, вечером в четверг, 20 февраля, три пустых автобуса одновременно взорвались на разных парковках. Инциденты, вероятнее всего, являются попыткой комбинированного террористического акта.

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Об этом сообщает издание Times of Israel с ссылкой на местную полицию. Еще два взрывных устройства правоохранителям удалось обезвредить в других автобусах. Пострадавших и жертв в результате инцидента нет.

Как пишут СМИ, все пять взрывных устройств, которые сработали или были обезврежены, имели таймеры, и должны были сработать одновременно завтра утром в час-пик, что привело бы к многочисленным жертвам.

По данным журналистов, израильских граждан спасло от теракта, то, что террористы перепутали am с pm. Поэтому бомбы сработали поздним вечером, а не ранним утром, когда в автобусах могло быть много людей.

Отмечается, что террористы организовали производство бомб, проникли в центр Израиля, заложили взрывные устройства как минимум в пяти автобусах в самых густонаселённых районах страны, успели скрыться, но перепутали время на таймерах.

Кроме того, по крайней мере одно из неразорвавшихся устройств – весом в пять килограммов – как сообщается, несет сообщение со словами "Месть Тулькарма". Это ссылка на город на Западном берегу, где Армия обороны Израиля недавно провела крупномасштабную контртеррористическую операцию.

По последним данным, полиция завершила обыски автобусов и поездов. Начальник полиции Тель-Авивского округа Хаим Саргароф добавил, что полиция все еще пытается выяснить, сколько подозреваемых были привлечены к предполагаемому теракту.

Батальон ХАМАС, базирующийся в Тулькареме на Западном берегу реки Иордан, опубликовал заявление, свидетельствующее об ответственности группировки за планирование комбинированного взрыв автобусов в Тель-Авиве.

В заявлении отмечается: "Месть мучеников не будет забыта, пока оккупант присутствует на нашей земле... Это джихад либо победы, либо мученичества".

Как сообщал OBOZ.UA, 21 января в Тель-Авиве на рыночной улице Нахалат Биньямин произошел теракт. Мужчина с американской визой напал с ножом на прохожих и успел ранить четырех человек. Нападавшего ликвидировали.