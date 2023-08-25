В разведке США также подтвердили, что Пригожин погиб

Американская разведка подтвердила, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Там считают, что это произошло в результате взрыва бомбы на борту самолета.

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Об этом пишет The Wall Street Journal. По информации издания, самолет, на борту которого находился куратор ЧВК "Вагнер", не был сбит ракетой класса "земля-воздух".

Версию, по которой самолет якобы был сбит ракетой "земля-воздух", в разведке США назвали несостоятельной.

Вместе с тем, спецслужбы склонны считать произошедшее в небе над Тверской областью, целенаправленной диверсией.

К слову, в ISW считают, что Путин почти наверняка приказал военному командованию в лице минобороны сбить самолет, принадлежащий ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Борт разбился в Тверской области РФ 23 августа, и росСМИ уже подтвердили гибель в авиакатастрофе главаря и заместителя частной военной компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор официально подтвердил гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Кремлевский лидер назвал его талантливым бизнесменом и человеком "тяжелой судьбы".

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