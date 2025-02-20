Футболист сборной Украины одним фото передал все отношение украинцев к Трампу

Украинский нападающий греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук оригинально отреагировал на высказывания Дональда Трампа о войне в Украине. После того как бывший президент США назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в затягивании конфликта ради финансовой выгоды, лидер сборной Украины по футболу опубликовал у себя в Instagram фото петуха.

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Животное было сгенерировано искусственным интеллектом. Машина добавила к птице необычную прическу, напоминающую стиль Трампа.

Этим снимком Роман ответил на все заявления политика, который утверждал, что "любит Украину", но при этом раскритиковал украинское руководство.

Напомним, ранее Трамп сделал ряд заявлений, проливающих свет на реальное восприятие российско-украинской войны. В ходе общения с журналистами он перевел ответственность за российское вторжение с агрессора на жертву, заявив, что Зеленский не должен был начинать войну, а Россия хочет ее остановить.

Стоит отметить, что на такую агрессивную риторику президента США отреагировали лидеры многих стран мира, а также политики в самих Соединенных Штатах, в том числе и республиканцы.

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