Трампы не возникают сами по себе, тут нужны большие старания. Правых в каждой стране порождают дикие левые — то есть не просто левые, а переходящие все границы. Так что не надо чересчур удивляться, что и их политические дети тоже все рамки переходят.

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Байдену была нужна бесконечная война, как учил ещё Трумэн, Трампу нужен в Украине мир на любых условиях, ибо это противоположно тому, что делал Байден.

Войну в Украине последовательно провоцировали демократы, начиная ещё с "будапештца" Клинтона и прекрасно понимая, что во главе мордора стоит новый гитлер; пуйло же лишь с радостью делало то, что они ему разрешали постоянной демонстрацией своей показательной слабости.

Обама откровенно говорил: россия больше хотела изнасиловать Украину, чем Америка хотела её защитить, — именно так он прокомментировал своё с Байденом предательство в отношении Крыма и "ЛНР/ДНР". Задачей руководства нашего государства должно стать ежедневное напоминание Трампу этих слов — ЧТОБЫ ДЕЛАЛ НАОБОРОТ.

[В завершение — политические итоги последних дней.

Трамп: Трам-пам-пам!!!!!

Европа: Пссссссс…

Россия: Вашингтон больше бомбить не будем! Будем бомбить Лондон, Париж и Берлин!!!!!

Европа: Пссссссс…

Китай: Позиция Китая — чётка, последовательна и понятна: тяньляньмяньбянь…

Европа: Пссссссс…

Украина (обливаясь кровью, грустно): Тю на вас……….]