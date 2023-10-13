В ГУР рассказали, есть ли доказательства гибели Пригожина и в каком состоянии сейчас Кадыров

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал, что ГУР до сих пор не имеет ни одного факта, подтверждающего гибель главаря российской ЧВК "Вагнер", военного преступника Евгения Пригожина. Однако та картинка, которую показали в России относительно него, выгодна для Украины.

В первую очередь после его якобы гибели произошло значительное послабление в "Вагнере". Когда эта структура действовала как ПВК, она была для украинской армии серьезным противником, сказал Буданов в интервью изданию "УП".

"Я не знаю, погиб он или не погиб. А как повлияло то, что показали? Совершенно понятное определенное ослабление внутри ЧВК произошло. Для нас это хорошо, чего здесь скрывать. "Вагнер" был очень серьезным противником, когда действовал как ЧВК", – отметил он.

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Теперь небольшой процент вагнеровцев заключают контракты с Росгвардией – каждый по отдельности.

Вероятная гибель Пригожина, как отметил глава ГУР, дает огромный шанс, что ЧВК "Вагнер" как единый организм больше не будет воевать в Украине.

"Это на самом деле была огромная проблема для Украины. Кто бы что ни говорил, но они умели воевать", – добавил Буданов.

Также он ответил на вопрос о главе Чечни Рамзане Кадырове, который, как сообщалось ранее, очень болен и почти при смерти. Как сказал Буданов, проблемы со здоровьем у него действительно есть, в частности с почками. Кадыров очень болел, но поправился.

"У него с почками проблемы. Была угроза жизни, но он это прошел", – добавил глава ГУР.

В конце августа российский диктатор Владимир Путин официально подтвердил гибель Пригожина. Глава Кремля назвал его талантливым бизнесменом и человеком "трудной судьбы". Позже президент РФ выдал, что главарь ЧВК "Вагнер" сам себя позорвал в самолете. По его словам, он мог оказаться под влиянием алкоголя или наркотиков.

В ISW считают, что Путин почти наверняка приказал военному командованию в лице минобороны сбить самолет, принадлежащий ЧК "Вагнер". Борт разбился в Тверской области РФ 23 августа, и РосСМИ уже подтвердили гибель в авиакатастрофе главаря и заместителя частной военной компании.

В сентябре сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в коме. Самолетом его доставляли в Москву, но там врачи ничем не смогли помочь, после чего Кадырова вернули снова в Чечню. Затем его, вероятно, перевезли на лечение в ОАЭ.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель ГУР Вадим Скибицкий сказал, что новости о коме и тяжелом состоянии Кадырова не были преувеличением и тем более фейком. Однако одиозный политик по-прежнему жив и даже продолжает выполнять свои обязанности.

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