Почему Кадыров все еще жив после новостей о тяжелом состоянии: в ГУР прояснили ситуацию

Новости о коме и тяжелом состоянии главы Чеченской Республики в составе РФ Рамзана Кадырова не были преувеличением и тем более фейком. Тем не менее одиозный политик по-прежнему жив и даже продолжает выполнять свои ключевые обязанности, не забывая записывать комичные обращения в TikTok.

Этот факт констатировали в Главном управлении разведки, где прежде и проинформировали о здоровье Кадырова. Однако, как заметил представитель ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий, чеченский руководитель регулярно обращается к врачам, его состояние нестабильно.

"У него нередко происходят рецидивы. Он много раз проходил лечение в Арабских Эмиратах, также лечился в России и в самой Москве. Но пока, как видим, достаточно живучий", – с иронией заметил разведчик.

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Напомним, после распространения информации о том, что Кадыров находится при смерти, российская пропагандистка Собчак заверила своих подписчиков, что у нее состоялся разговор с главой Чечни по видеосвязи. Якобы политик сам позвонил ей и беседовал в течение 40 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, опальный Кадыров поддержал кровавый террор, организованный боевиками "ХАМАС" в Израиле, на том основании, что они исповедуют ислам, как и чеченцы. Он заверил палестинских боевиков, что его верные "кадыровцы" придут на помощь группировке из сектора Газа если потребуется, за что был высмеян в социальных сетях.