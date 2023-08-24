Путин официально подтвердил гибель Пригожина, заявив о его "трудной судьбе"

Российский диктатор Владимир Путин официально подтвердил гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Кремлевский лидер назвал его талантливым бизнесменом и человеком "тяжелой судьбы".

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Об этом Путин говорил на встрече с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным. Соответствующее видео было опубликовано росСМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Первичные данные говорят о том, что в разбившемся в Тверской области самолете были сотрудники группы "Вагнер"", – отметил Путин.

Стоит отметить, что диктатор не сказал конкретно, что предводитель "вагнеровцев" погиб, однако говорил о нем в прошедшем времени, выразив соболезнования семьям погибших. По словам Путина, Пригожин был человеком сложной судьбы, но талантливым. Он также добавил, что знал главаря наемников с конца 90-х годов.

Также лидер Кремля пообещал, что расследование будет доведено до конца. Сейчас проводятся генетические и технические экспертизы, на это нужно время, отметил он.

По словам Путина, Пригожин накануне только вернулся из Африки. Там он занимался якобы нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями.

"Встречался здесь с некоторыми официальными лицами. Но что точно совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета. Они начали уже предварительное расследование этого происшествия", – подчеркнул диктатор.

Напомним, накануне в Тверской области России разбился самолет, принадлежавший военному преступнику и владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. РосСМИ написали, что среди пассажиров числился сам Пригожин. По их информации, на борту самолета находился и основатель ЧВК "Вагнер", и соучредитель Дмитрий Уткин. Позже эта информация подтвердилась. Всего в авиакатастрофе погибли 10 человек – 7 пассажиров и 3 члена экипажа.

Российские паблики также показали фото останков сбитого самолета. На одном из крыльев воздушного судна можно увидеть множество мельчайших отверстий. Так выглядят повреждения от попадания боеприпасов ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– издание CNN сообщило, что спутниковые фото самолета Пригожина свидетельствуют о том, что фюзеляж самолета, на борту которого находился лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин , оставался почти целым, когда воздушное судно столкнулось с землей;

– в ISW считают, что Путин почти наверняка приказал военному командованию в лице минобороны сбить самолет, принадлежащий ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Борт разбился в Тверской области РФ 23 августа, и росСМИ уже подтвердили гибель в авиакатастрофе главаря и заместителя частной военной компании.

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