Путин выдал, что Пригожин сам себя взорвал в самолете

Кремлевский диктатор Владимир Путин издал, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сам себя взорвал в самолете. По его словам, он мог оказаться под влиянием алкоголя или наркотиков.

Такое заявление российский лидер сделал на сессии Международного дискуссионного клуба Валдай в Сочи. Соответствующее видео было опубликовано российскими пропагандистами.

"В телах погибших (вожаков ЧВК. – Ред.) обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего влияния на самолет не было. Это результат экспертизы Следственного комитета", – сказал Путин.

И хотя экспертиза на алкоголь и наркотики не проводилась, Путин намекнул, что Пригожин мог быть не трезв.

Видео дня

"К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании (во время обысков у Пригожина и у структур "Вагнера". – Ред.) в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и пять кило кокаина. На мой взгляд, нужно было провести такую экспертизу, но она не была проведена", – сказал кремлевский диктатор.

Напомним, вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области, в 15 километрах от авиабазы "Хотилово", упал частный бизнес-джет, связанный с ЧВК "Вагнер". В нем, как отметили в Росавиации, должны были лететь владелец "Вагнера" Пригожин и представители высшего руководства этой частной военной компании.

Все семь пассажиров борта, а также три члена экипажа погибли.

Некоторое время уверенности в том, что Пригожин действительно находился в самолете, не было, однако впоследствии стали появляться сообщения о его гибели. Позже в разведке США подтвердили, что Пригожин погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Церемония прощания прошла в закрытом формате, а Путин на нее даже не явился.

По данным западных СМИ, Кремль приложил все усилия, чтобы засекретить похороны предводителя террористов. Путинская свита знает и опасается, что граждане РФ испытывают симпатию к Пригожину.

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