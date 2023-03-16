В Брянской области депутаты предложили включить расходы на ПВО в платежки за коммуналку, но ''номер'' не прошел

В Брянской области России депутаты областной думы решили обязать жителей региона оплачивать работу ПВО. Соответствующие суммы планировали включить в платежки за коммунальные услуги. Но когда это получило огласку в СМИ, быстренько "передумали" и нашли виновных в "дезинформации".

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Так, 10 марта на сайте Брянской областной думы появился отчет по итогам последнего совещания комитета по жилищно-коммунальному хозяйству (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, в документе говорилось, что депутаты рассмотрели "инициативу" члена госдумы Андрея Картаполова и предложили "проработать механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на обеспечение работы средств ПВО для защиты области от террористических атак".

Эта новость разлетелась по интернету и по массмедиа, вызвав возмущение того самого населения, о котором так "заботятся" депутаты. В предчувствии скандала чиновники отредактировали текст отчета и обвинили журналистов в ложной информации.

При этом депутаты Брянщины то ли забыли, то ли и не знали о существовании вебархива. Обиженные СМИ в моменте извлекли на свет божий доказательство того, что такая информация на сайте Брянской областной думы действительно была, поставив чиновников в "матовую" ситуацию.

Тогда чиновники прибегли к проверенному средству, заявив, что их сайт якобы взломали хакеры. После чего страница с отчетом о совещании вообще перестала открываться.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта в РФ заявили, что якобы "украинская ДРГ" обстреляла школьный автобус в Брянской области и захватила заложников. Якобы погиб мужчина и был ранен ребенок. Однако заявления российских властей противоречили друг другу, и в результате выяснилось, что никакого автобуса с детьми не было, а школы находятся на дистанционном обучении.

В Генштабе Вооруженных сил Украины отметили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Ответственность за "прорыв" взяли на себя бойцы "Русского добровольческого корпуса", которые заявили, что пришли в Брянской области показать землякам, что "свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом". А новости об "украинских ДРГ" они назвали ложью кремлевских пропагандистов.

Со своей стороны в Кремле заявили, что сейчас якобы "принимаются меры по уничтожению террористов", а Путин назвал провокацию в Брянской области РФ "терактом". Тем временем россияне в сети сравнили инцидент с "цирковым спектаклем".

По мнению экспертов, кафиры собственной провокацией пытаются оправдать войну, создать повод для новой мобилизации или отвлечь россиян от "непонятных" атак дронов из воздуха.