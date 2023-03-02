В Кремле отреагировали на свою же провокацию с 'украинской ДРГ' и рассказали, будет ли Путин собирать Совбез

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на устроенную в Брянской области провокацию, в которой обвинили "украинскую ДРГ". Он сказал, что сейчас якобы "принимаются меры по уничтожению террористов".

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В комментарии российским пропагандистам он заявил, что экстренного заседания Совбеза, о чем сообщалось ранее, сегодня не будет.

"Речь идет об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для их уничтожения. А на международной арене как обращали, так и продолжим обращать внимание мировой общественности на теракты, которые они совершают", – сказал Песков.

Спикер Путина добавил, что сам диктатор находится в Кремле и "получает постоянные доклады по линии силовых ведомств". При этом президент страны-агрессора отменил поездку в Ставропольский край.

В Офисе президента Украины также отреагировали на события в Брянской области РФ. Советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter отметил, что история об "украинских ДРГ" – это сознательная российская провокация. Он призвал россиян бояться своих же партизан.

Отметим, что в сети опубликовали видео "Русского добровольческого корпуса" в Брянской области, который утверждает, что перешел границу РФ и Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что украинские защитники ведут боевые действия исключительно на территории своей страны. В то же время некие события на территории РФ в Генштабе назвали сопротивлением местного населения путинскому террористическому режиму.

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