''Подлости оккупантов нет предела'': зачем Россия устроила провокацию с ''украинской ДРГ'' в Брянской области и что не так с заявлениями

Москва устроила новую провокацию, обвинив "украинскую ДРГ" в прорыве в Брянскую область, чтобы оправдать преступную войну и новую волну мобилизации. Однако наибольшая подлость оккупантов заключается в том, что они могут совершить убийство военнопленных украинцев в качестве "доказательства проникновения диверсантов".

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Об этом заявил эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. В частности, он отметил, что фейк о проникновении в село Сушаны "ДРГ ВСУ" численностью 40 человек, которая якобы захватила заложников, выглядит попросту абсурдно.

Так, враг может сымитировать "контртеррористическую операцию" по "освобождению заложников" и захватом в плен или даже убийством ранее взятых в плен украинских военных.

"Все эти инсинуации и манипуляции без труда развенчиваются, а потому российскому фейку никто не поверит. Никто, кроме самих же россиян, которым опять расскажут о том, что "СВО" началась год назад не даром и если каждый россиянин не отдаст долг родине, то Сушаны будут по всей России!" – отметил Коваленко.

По словам эксперта, очередная провокация России – это повод оправдать бессмысленность и провальность войны против Украины и объявить новую мобилизацию.

"В этом кровавом кринже российская сторона может использовать украинских пленных, которых попросту, переодев в камо ВСУ, расстреляют и предъявят как доказательство проникновения ДРГ, "захватившей" заложников. Подлости мразей никогда не было границ", – добавил Коваленко.

Примечательно, что власти Брянской области опровергли информацию о якобы обстреле школьного автобуса. Врио замгубернатора заявила СМИ, что все школы региона находятся на дистанционном обучении.

В свою очередь украинский эксперт и блогер Алексей Копытько подчеркнул, что Сушаны – это "самая настоящая дыра", и даже если бы ВСУ решили захватить их, в РФ этого бы сразу никто не заметил.

По мнению эксперта, Кремль пытается запугать россиян, чтобы получить новые рычаги для мобилизации, а также западных партнеров – показать, что украинцы могут "устроить нечто ужасное, еще и западным оружием".

Копытько добавил, что за борьбу с ДРГ отвечает ФСБ, тогда как защита от беспилотников – это ответственность армии РФ. Новости о захвате деревень "украинскими ДРГ" отвлекают от "непонятных атаках с воздуха".

Кроме того, власти РФ могут пытаться замаскировать фейком инцидент с мобилизованными.

"Какая-то группа российских солдат могла отличиться с оружием, теперь это пытаются разыграть как "украинскую ДРГ", – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что у Украины нет ни одной причины врываться в глухое село, тогда как у России – масса причин устроить инсценировку или замаскировать какой-то инцидент:

"Учитывая заявление гражданских властей региона (которые могли быть тупо не в курсе замысла), скорее всего, речь может идти о беспощадном креативе на уровне россиловиков одного из ведомств".

Тем временем в ОК "Север" и Генштабе ВСУ заявили изданию "Бабель", что ничего не знают об инциденте в приграничных районах РФ.

В Генштабе подчеркнули, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

В Кремле заявили, что сейчас якобы "принимаются меры по уничтожению террористов". Экстренного заседания Совбеза РФ, в связи с инцидентом не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта в РФ заявили, что якобы "украинская ДРГ" обстреляла школьный автобус в Брянской области. Пропагандистские росСМИ утверждают о гибели мужчины и ранении ребенка. Губернатор Александр Богомаз заявил, что "ребенок доставлен в больницу".

При этом заместительница Богомаза опровергла обстрел и заявила, что школы пребывают на дистанционном обучении.