''Похоже на цирковое представление'': россияне не поверили фейку об ''украинской ДРГ'', но размечтались о новых ударах по Украине

Кремлевская пропаганда о якобы проникновении "украинской ДРГ" на территорию Брянской области потерпела фиаско. Пропагандистские СМИ и местные власти в РФ стали предоставлять своим гражданам противоречивую информацию.

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После этого россияне заявили, что сообщения СМИ и властей больше похожи на "цирковое представление". Свое мнение об отечественной пропаганде россияне высказали в Telegram.

Граждане государства-террориста РФ упрекнули местные власти Брянской области и пропагандистов в сомнительной информации об "украинской ДРГ". При этом некоторые требовали доказательств с места "происшествия".

Россияне усомнились в информации кремлевской пропаганды о "расстрелянном школьном автобусе", а также высмеяли СМИ за то, что те в буквальном смысле на ходу меняют или же придумывают информацию.

Впрочем, нашлись и те, кто осуждал своих сограждан за подобные комментарии и напомнил об уголовной ответственности за "дискредитацию ВС РФ". Кроме того, граждане РФ в привычной им манере призывали бомбить украинские города и убивать мирное население Украины.

Напомним, в стране-агрессоре России устроили очередную провокацию для того, чтобы обвинить Украину. На этот раз там заявили о том, что "украинская ДРГ" якобы обстреляла школьный автобус в Брянской области.

После этого в Генеральном штабе ВСУ заявили, что Вооруженные силы Украины ведут боевые действия исключительно на территории своей страны. В то же время некие события на территории РФ в Генштабе назвали сопротивлением местного населения путинскому террористическому режиму.

К слову, диктатор Владимир Путин отреагировал на провокацию в Брянской области РФ, которую россияне устроили 2 марта. Главный военный преступник страны-агрессора назвал произошедшее "террористическим актом".

Ранее эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что наибольшая подлость оккупантов заключается в том, что они могут совершить убийство военнопленных украинцев в качестве "доказательства проникновения ДРГ".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне у границы с Черниговской областью заметили движение техники и вражеских вооруженных сил. Тогда в ОК "Север" предупреждали, что Россия может готовить циничные провокации против Сил обороны Украины.

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