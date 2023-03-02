В России устроили новую провокацию: обстреляли школьный автобус и заявили о бое с ''украинской ДРГ'', а затем оправдались

В стране-агрессоре России устроили очередную провокацию для того, чтобы обвинить Украину. В этот раз там заявили о том, что якобы "украинская ДРГ" обстреляла школьный автобус в Брянской области.

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Как сообщили российские пропагандисты в Telegram-каналах, это произошло утром 2 марта в поселке Любечане Климовского района. Согласно выдумке россиян, "диверсанты из Украины пробрались на территорию Брянской области".

Пропагандисты писали про обстрел движущегося автомобиля, в результате чего якобы погиб мужчина и пострадал ребенок. Губернатор области Александр Богомаз сообщил, что "ребенок доставлен в больницу".

В то же время выдумки пропагандистов начали опровергать власти региона. На смотря на заявление губернатора, замгубернатора опровергла данные о том, что под обстрел попал школьный автобус. По ее словам, школы на дистанционном образовании.

Более того, российские каналы распространили информацию о том, что в этом же поселке "украинская ДРГ взяла в заложники местного фельдшера". Пропагандисты выдали, что мужчину якобы увезли в неизвестном направлении.

Позже россияне заявили, что в селе Сушаны Брянской области якобы идет бой с "украинскими диверсантами". РосСМИ устроили истерику, заявив, что украинцы якобы взяли людей в "заложники".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России придумали новый фейк о том, что Украина якобы готовит провокации в Донецкой области. Там выдали, что с помощью США Киев "намерен реализовать "масштабные провокации" с использованием химического оружия – боевого психотропного ядовитого вещества "Би-Зет". Мол, спецгруз доставили в Краматорск по железной дороге, после чего "химикаты загрузили на американские броневики и отправили к линии столкновения";

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