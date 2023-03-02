Путин назвал провокацию в Брянской области РФ 'терактом' и снова заговорил об 'исторической памяти'

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на провокацию в Брянской области РФ, которую россияне устроили 2 марта. Главный военный преступник страны-агрессора назвал то, что произошло "террористическим актом".

Видео дня

По словам Путина, на Брянщине якобы расстреляли автомобиль с гражданскими лицами. Видео с выступлением диктатора распространили кремлевские пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава Кремля заявил, что в Брянской области "террористы" расстреляли автомобиль "Нива", в котором были дети. Примечательно, что буквально несколько часов назад пропагандисты в РФ рассказывали о якобы "расстреле" школьного автобуса.

Также диктатор выдал, что люди, якобы "проникшие" в Брянскую область, пытаются лишить россиян "исторической памяти". Кроме того, речь Путина традиционно сопровождалась бредом о выдуманных "нацистах".

"Сегодня совершили очередной террористический акт, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети… "Нива" обыкновенная…открыли огонь по ним. Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка", – выдал циничную ложь диктатор.

Напомним, в стране-агрессоре России устроили очередную провокацию для того, чтобы обвинить Украину. На этот раз там заявили о том, что "украинская ДРГ" якобы обстреляла школьный автобус в Брянской области.

После этого в Генеральном штабе ВСУ заявили, что Вооруженные силы Украины ведут боевые действия исключительно на территории своей страны. В то же время некие события на территории РФ в Генштабе назвали сопротивлением местного населения путинскому террористическому режиму.

Ранее эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что наибольшая подлость оккупантов заключается в том, что они могут совершить убийство военнопленных украинцев в качестве "доказательства проникновения ДРГ".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне у границы с Черниговской областью заметили движение техники и вражеских вооруженных сил. Тогда в ОК "Север" предупреждали, что Россия может готовить циничные провокации против Сил обороны Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!