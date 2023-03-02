Никакого школьного автобуса не было: в России в очередной раз обновили фейк о мифической ''украинской ДРГ''

В России снова опозорились с деталями истории про "украинскую ДРГ" в Брянской области. Пропагандисты не смогли определиться, кто все же был "ранен" в результате "обстрела школьного автобуса". Позже стало известно, что никакого автобуса с детьми не было вообще.

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Сначала российские каналы писали, что ранения якобы получил 10-летний мальчик. Позже начали писать о том, что пострадала девочка.

Кроме того, кремлевские пропагандисты распространили информацию, что девочка, "раненная украинскими диверсантами в селе Любечане, скончалась в больнице". Практически сразу же данные опровергли и написали, что ребенок якобы находится в больнице, но "получила ранение в спину".

В то же время сами власти региона запутались в данных про "обстрелянный школьный автобус". Появились сразу три версии события. Сначала пропагандисты писали, что "ДРГ" стреляла по школьному автобусу, позже заместитель губернатора области сказала, что этого не было, поскольку школы региона учатся дистанционно.

Еще позже жительница села Каменский Хутор опровергла эти слова. Она сказала, что половина учебных заведений в этом районе закрыты на дистанционку, а другая половина работает.

"Есть такие школы, куда детей на автобусе вывозят за 20 км в другую школу. Вот так под обстрел попала эта машина", – сказала она.

В итоговой версии оказалось, что никакого школьного автобуса не было вообще. Российский министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что обстреляна якобы была "Нива", в которой ехали дети.

Он признался, что "никакого школьного автобуса не было, а школы в приграничных регионах работают в дистанционном режиме".

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевская пропаганда о якобы проникновении "украинской ДРГ" на территорию Брянской области потерпела фиаско. Пропагандистские СМИ и местные власти в РФ стали предоставлять своим гражданам противоречивую информацию.

После этого россияне заявили, что сообщения СМИ и властей больше похожи на "цирковое представление".

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