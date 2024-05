Уже третий арест за месяц: в ISW объяснили, что стоит за 'чистками' в минобороны России

За последний месяц в РФ арестовали уже нескольких заместителей из структур министерства обороны якобы по обвинениям в махинациях и взяточничестве. Однако за такими громкими отстранениями скрывается совсем другая реальная причина "чисток" среди конкретных лиц, впавших в немилость диктатора Путина.

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики говорят, что Кремль предпринимает согласованные усилия по отстранению от должности высокопоставленных чиновников ведомства и распространил их на старших офицеров, командующих боевыми операциями против Украины.

В частности, 23 мая Следственный комитет России объявил об аресте заместителя начальника генштаба ВС РФ, начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина и начальника департамента по госзакупкам минобороны Владимира Вертелецкого. Первого обвинили в получении взятки в размере не менее 36 млн руб. (около $392 тыс.), второго – в коррупции и получении крупной взятки с общим ущербом в 70 млн руб. (примерно $763 тыс.).

Так, уже трое чиновников российского минобороны (а с бывшими военачальниками – пятеро) были арестованы по обвинению в коррупции после ареста заместителя министра Тимура Иванова 24 апреля. Российский инсайдерский источник ранее утверждал, что еще шесть чиновников ведомства планируют "уйти в отставку" вслед за отстраненным главой Сергеем Шойгу.

"Кремль, вероятно, использует прикрытие обвинений в коррупции как предлог, чтобы скрыть истинные причины изгнания из минобороны конкретных лиц, впавших в немилость", – оценили в ISW.

Российские блоггееры также заявили, что минобороны России уволило командующего 20-й общевойсковой армией (Московский военный округ) генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. Аналитики ISW подчеркнули, что пока не могут это подтвердить, но заявления о его отстранении называют примечательными, поскольку это будет первое увольнение офицера, активно командующего российскими войсками против Украины, в рамках последнего раунда увольнений.

Отмечается, что 20-я армия ныне активно ведет атаки на Лиманском направлении и не смогла добиться значительных тактических успехов в этом районе в ходе наступления зимой-весной 2024 года на Купянском и Кременском направлениях. Пропагандисты также напрямую связали арест Ахмедова с серьезными проблемами командования оккупантами, ссылаясь на свои предыдущие жалобы на его роль в руководстве истощающими штурмами под Угледером на Донетчине зимой 2022-2023 годов, когда он командовал 155-й бригадой морской пехоты, а также за его роль в том, что армия РФ понесла значительные потери в результате ударов ВСУ по тылах летом 2023 года.

"Официальные заявления Кремля и предположения блогеров об арестах и ​​смене командования сигнализируют о том, что и другим более высокопоставленным офицерам может грозить увольнение. Некоторые источники утверждают, что кое-кто из арестованных чиновников связаны с начальником генерального штаба генералом армии Валерием Герасимовым, но не зашли так далеко, чтобы утверждать, что сам Герасимов будет отстранен", – говорится в сводке.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков попытался опровергнуть факт существования "кампании" против чиновников минобороны РФ, заявив, якобы аресты являются частью "последовательной борьбы с коррупцией". Ранее он так же уклонялся от вопросов журналистов о перестановках в МО. Аналитики считают, что Кремль использует его в поддержке освещения этих событий, чтобы завуалировать настоящие причины "чисток", Ведь его заявления трудно сопоставить с внезапным шквалом увольнений и арестов с такой аномальной скоростью и с широкой оглаской.

На этом фоне пропагандисты поддержали такую "борьбу с коррупцией" и предположили, что российские власти еще не закончили расследования и задержания в рядах минобороны РФ. По их словам, это лишь начало "усилий по привлечению коррумпированных чиновников к ответственности" при новом министре обороны Андрее Белоусове. В ISW уверены, что Кремль допускает такую ​​критику, поскольку она направлена ​​конкретно против чиновников и поддерживает имидж Белоусова как человека, который будет решать проблемы внутри МО так, как этого не сделал Шойгу.

Также Кремль извлекает выгоду из того, что позволяет блогерам подчеркивать, что ни один российский министр обороны или военный чиновник не застрахован от последствий потери благосклонности Путина.

"Он, вероятно, пытается обеспечить лояльность блогеров, которые долгое время выступали за существенные изменения в российском министерстве обороны и военном командовании, после нескольких месяцев активной цензуры позволяя им критиковать уволенных людей, если эта критика продвигает более масштабные цели Кремля", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитики указали, что Путин выбрал подходящий момент, чтобы уволить Шойгу с должности главы минобороны без видимой необходимости отстранения его от власти. В частности, он использовал конституционную отставку министров после своей "инаугурации" и последующего назначения новых чиновников.

