В РФ арестовали еще одного высокопоставленного чиновника 'оборонки': в чем обвиняют

Следственный комитет государства-террориста России официально сообщил об аресте очередного высокопоставленного сотрудника минобороны – руководителя управления департамента по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Об этом говорится в сообщении СК РФ в Telegram. Там заявили, что в 2022 году чиновник принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту.

По данным следствия, своими противоправными действиями Вертелецкий нанес государству-террористу ущерб на сумму более 70 млн рублей. Суд избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу.

Заметим, что это не первый арест чиновника минобороны РФ в последнее время. В частности, в конце апреля такая участь постигла заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиненного в государственной измене. Интересно, что подозрение к нему возникло из-за спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины. Речь идет, в частности, о мартовском взломе серверов оборонного ведомства РФ.

А утром 23 мая стало известно о задержании начальника главного управления связи и заместителя начальника генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Следователи обыскали его жилье и рабочее место в рамках уголовного дела о возможных махинациях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Британская разведка считает, что одной из причин смены руководителя министерства обороны РФ с Сергея Шойгу на Андрея Белоусова, вероятно, есть желание Кремля преодолеть значительную коррупцию в ведомстве. Однако, ввиду ее масштабов, новоназначенный министр вряд ли достигнет здесь существенных успехов.

– В ISW считают, что российский диктатор Путин назначил на должность министра обороны экономиста без военного опыта Андрея Белоусова, поскольку намерен мобилизовать экономику и оборонную промышленность РФ для поддержки длительной войны в Украине и, возможно, подготовки к предстоящей конфронтации с НАТО.

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