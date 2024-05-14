'Путин воспользовался моментом': в ISW объяснили кадровые ротации в России и назвали главную задачу преемника Шойгу

Кадровые изменения в министерстве обороны РФ начали происходить за неделю до того, как диктатор Владимир Путин решил уволить главу террористического ведомства Сергея Шойгу. В частности, в отставку подали заместители министра обороны, которые были замешаны в коррупционных скандалах.

В свою очередь главарь Кремля воспользовался моментом для увольнения Шойгу, чтобы не обнародовать видимую причину такого решения. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В ISW отметили, что российский диктатор использовал конституционную отставку министров после своей "инаугурации" и последующего назначения новых высокопоставленных чиновников как удобный момент для увольнения Шойгу. Аналитики напомнили, что год назад главарь террористической организации ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытался устроить "восстание" против минобороны РФ. Однако именно сейчас Путин выбрал подходящий момент, чтобы уволить Шойгу без видимой необходимости отстранения его от власти.

Также аналитики заявили, что решение Путина отстранить Шойгу открыло дверь для ухода некоторых сторонников Шойгу из минобороны, что, вероятно, является одним из предполагаемых последствий недавних кадровых перестановок в правительстве. Инсайдерские источники заявили, что два заместителя министра обороны – Руслан Цаликов и Алексей Криворучко подали Шойгу заявления об отставке за неделю до того, как Путин отстранил главу террористического ведомства.

В РФ заявили, что Цаликов на протяжении многих лет был "правой рукой Шойгу" и курировал обеспечение войск и управление информационной политики и информационной войны минобороны России. Криворучко также близок к Шойгу и курировал военно-техническую поддержку, разработку вооружений, специальной техники и выполнение государственного оборонного заказа. При этом Цаликов и Криворучко были замешаны в коррупционных скандалах. Российские власти якобы допросили Цаликова по поводу возможных обвинений в коррупции в конце апреля.

Кроме того, недавно был отстранен заместителя министра обороны Тимур Иванов, который также является близким союзником Шойгу. Цаликов и Криворучко, вероятно, подали в отставку в надежде получить новые должности за пределами минобороны, чтобы избежать уголовного преследования по обвинениям, аналогичным обвинениям Иванова.

Кремлевские пропагандисты выразили надежду, что отстранение Шойгу от должности министра обороны и назначение Андрея Белоусова решат бюрократические проблемы в министерстве обороны. Также в информационном пространстве РФ пытаются развеять опасения, что отсутствие у Белоусова военного опыта помешает ему эффективно исполнять обязанности министра обороны, а пропагандисты изображают его компетентным менеджером, способным искоренить коррупцию.

Напомним, граждане страны-агрессора России устроили истерику после того, как диктатор Владимир Путин уволил министра обороны Сергея Шойгу и назначил вместо него Андрея Белоусова. Большинство россиян возмущены, что теперь террористическим ведомством будет руководить экономист.

Ранее сообщалось, что назначение министром обороны РФ Андрея Белоусова означает, что в стране-агрессоре фактически появится "военный кабинет Путина–Белоусова". Он будет играть роль "главного правительства", а российский диктатор сам займется экономикой войны против Украины, как Сталин в годы Второй мировой.

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