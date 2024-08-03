'Уровень запроса в обществе низкий': Буданов объяснил, почему в России маловероятны народные бунты

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что по состоянию на данный момент в государстве-агрессоре России маловероятны массовые протесты и бунты. Несмотря на подтопленные регионы, жизнь во тьме и возможный запрет на торговлю валютой россияне не готовы протестовать.

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Об этом Буданов сказал в эфире телемарафона в пятницу, 2 августа. По его словам, для протестов нужен сильный лидер, которого в РФ нет.

Кроме того, режим российского диктатора Путина адаптировал систему так, что у россиян практически нет запроса на акции протеста.

"К сожалению, надо констатировать, что они (власть России. – Ред.) системно адаптируют свое общество к этим проблемам. В целом уровень запроса в их обществе (к акциям протеста. – Ред.) намного ниже, чем в нашем. Бунт сам по себе не может состояться. Такое, как сделал Пригожин (главарь ЧВК "Вагнер", якобы погибший в авиакатастрофе. – Ред.) может сделать только сильный лидер. А такого пока не усматривается", – отметил Буданов.

Напомним, что в начале июля в Ростовской области РФ объявили о введении графиков отключений электричества. "Дефицит электроэнергии" произошел после атак БПЛА. Россияне жаловались, что вместо анонсированных 2-3 часов сидят без света по 6-9, а кое-где – сутки и больше.

Накануне стало известно, что в России под воду еще один регион – Бурятия страдает от сильных потопов, которые уничтожают все на своем пути. Селевые потоки охватили около 500 участков, затопили дома и уничтожили два моста.

Мощное ненастье привело к гибели домашних животных, а также оставило россиян без электричества.

А на Киалимском водохранилище в Челябинской области России произошло разрушение плотины. В зоне подтопления оказалось сразу шесть населенных пунктов, местные власти призвали людей "собрать вещи и быть готовыми к эвакуации".

От "большой воды" российская "глубинка" начала страдать еще в начале апреля. Первым эстафету принял город Орск Оренбургской области, где 5 апреля прорвало дамбу. За ним последовал облцентр, далее вода добралась до Кургана, где расположен единственный завод по изготовлению БМП, и других населенных пунктов.

Кроме того, в РФ из-за наводнения затопило урановые скважины, что создало угрозу заражения рек. И пока экоактивисты бьют тревогу, официально в России проблему отрицают.

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