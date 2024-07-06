В Ростовской области после атак дронов ввели график отключений электричества: россияне в истерике из-за 'новых реалий'

В Ростовской области РФ после последних атак дронов вдруг возник "дефицит электроэнергии". Вследствие этого в регионе 6 июля объявили о введении графика временных отключений электричества у бытовых потребителей.

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Об этом пишут российские пропагандистские СМИ. Тем временем в местных пабликах стоит вой из-за "неудобств": россияне жалуются, что вместо анонсированных 2-3 часов сидят без света по 6-9, а местами – в течение суток и более.

О том, что в Ростовской области вводится график временных отключений бытовых потребителей, сообщили в "Россети Юг". Причиной назвали "дефицит мощностей", правда, чем он обусловлен, в компании объяснить не потрудились.

При этом, в сообщении "Россети Юг" подчеркивают, что обесточивать бытовых потребителей якобы будут по графику, "согласованному с министерством промышленности и энергетики региона", отменить отключения пообещали "после ликвидации дефицита мощности".

В графике, как пишут местные СМИ, предусмотрено отключение света на срок до 2-3 часов. Но на деле, жалуются россияне, они сидят без света по 6-9-12 часов. Часть местных жителей утверждают, что электричество у них пропало еще накануне, у многих "блекаут" повлек за собой отсутствие водоснабжения и возможности приготовить еду в домах, где установлены электроплиты.

Те же, у кого номинально электричество не отключено, пишут о крайне низком напряжении, вследствие чего с перебоями работают даже лампочки, не говоря уж о более энергоемких устройствах вроде микроволновки, кондиционера или электрочайника.

Примечательно, что "неудобства" затронули не только бытовых пользователей: в Ростове-на-Дону, сообщают местные жители, второй день не работают светофоры, а из торговых центров после отключения электричества эвакуируют работников и посетителей.

В то же время, судя по многочисленным комментариям, упомянутых графиков населению также никто не показал, а телефоны, по которым россияне звонят, чтобы хоть что-то узнать – не отвечают.

"А где можно посмотреть этот график? Потребителям важно хотя бы подстраиваться под него, чтобы минимизировать неудобства", "График улиц сегодняшнего отключения покажите, пожалуйста, что-то я сомневаюсь, что все по графику и информации, когда дадут, нигде нет", "ни до кого дозвониться невозможно, после 10 минут ожидания "первого свободного сотрудника" отбивают звонок", – возмущаются жители государства-агрессора.

"Каменный век. Скоро лучину жечь будем. Это уже прорыв?" – возмущаются ростовчане, ранее бурно радовавшиеся попыткам своего агрессивного государства погрузить в "каменный век" Украину.

Отдельные россияне пытаются убедить себя и окружающих в том, что причина происходящего заключается не в том, что Россия развязала агрессивную войну против соседнего государства, а в том, что "город отдали на откуп москвичам и стали застраивать безобразными ЖК"

У некоторых же при этом возник вопрос о причинах "дефицита" и подозрение, что на население российским властям просто плевать.

"Мне вот интересно, когда вместо вопросов, напишут то, что на самом деле происходит и почему. Пойду поставлю таймер и добавлю к нему недели две", – отметил один из комментаторов.

Напомним, в ночь на 5 июля в Ростовской области прогремели взрывы. Впоследствии выяснилось, что "неизвестные дроны" атаковали нефтезавод, возник пожар.

Также той ночью в РФ заявили об атаке на Приморско-Ахтарск, откуда оккупанты запускают по Украине "Шахеды".

А ночью 4 июля в результате операции Главного управления разведки Украины утром 4 июля был поражен Тамбовский пороховой завод в российском городе Котовск. Атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе, один из которых успешно поразил объект вражеского ВПК.

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