В России прорвало очередную плотину: несколько поселений Челябинской области под угрозой затопления. Видео

На Киалимском водохранилище в Челябинской области России произошло разрушение дамбы. В зоне подтопления оказались сразу шесть населенных пунктов, и теперь местные власти призвали людей "собрать вещи и быть готовыми к эвакуации". Когда и куда будут эвакуировать местных жителей, пока не сообщается.

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В зоне подтопления находятся Киалими, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево и райцентр – город Карабаш. Как сообщает администрация райцентра, разрушение плотины произошло в связи с резким поднятием уровня воды из-за продолжительных ливней.

Прежде всего власти сообщили об отключении водоснабжения в Карабашском городском округе, после чего предложили "всем запастись водой", но не уточнили, где ее взять. Правда, на улицах ее хватает. Более того, воды достаточно и в самих зданиях, о чем рассказывают местные жители.

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Уже после предложения запасаться водой власти предложили людям собирать вещи и ждать. Сообщается также, что в городе работают сотрудники МЧС, специалисты коммунальных служб и других ведомств, идут работы по ликвидации последствий разрушения плотины.

"В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды в Киалимское водохранилище произошел смыл плотины длиной 100 метров; всего длина плотины 500 метров", - уточнили в МЧС.

Созданное в 1979 году Киалимское водохранилище – водоем на границе Карабашского и Миасского городских округов. До последнего времени оно являлось гидрологическим памятником природы областного значения.

В России узнали о существовании города Карабаш в 90-х годах – город показывали по телевизору как самый грязный город на планете (соответствующая информация была в агитационном ролике Green peace).

Карабаш расположен на Южном Урале, на реке Сак-Елга, в 90 км от Челябинска. В середине прошлого столетия в городе проживало 40 тысяч человек, и на сегодняшний день население города уменьшилось до 11 тысяч.

Когда в ЮНЕСКО назвали Карабаш самым загрязненным городом в мире, глава Карабашского городского округа Вячеслав Ягодинец ответил, что власти "пытались найти такой документ, но не нашли". В целом же, местные, региональные и федеральные власти отрицают Карабашскую экокатастрофу.

Как сообщал OBOZ.UA, еще год назад в России под воду начал уходить еще один регион. Тогда в городе Уссурийск также прорвало плотину, которую строили для сдерживания паводка. В результате прорыва в населенном пункте затопило дома.

А уже в этом году от "большой воды" российская "глубинка" начала страдать еще в начале апреля. Первым эстафету принял город Орск Оренбургской области, где 5 апреля прорвало дамбу. За ним последовал облцентр, далее вода добралась до Кургана, где расположен единственный завод по изготовлению БМП, и других населенных пунктов.

Кроме того, в РФ из-за наводнения затопило урановые скважины, что создало угрозу заражения рек. И пока экоактивисты бьют тревогу, официально в России проблему отрицают.