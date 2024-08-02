Вода сносила мосты и авто: в российской Бурятии бушевала мощная непогода, введен режим ЧП. Фото и видео

Русская Бурятия страдает от сильных потопов, уничтожающих все на своем пути. Селевые потоки охватили почти 500 участков, затопили дома и уничтожили два моста.

Видео дня

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что сильные дожди, сопровождавшиеся проливным дождем, спровоцировали массивные селевые потоки.

Потоки воды заливают участки, сносят заборы и наносят значительный ущерб местным жителям. В селе Десятниково затоплено 280 придомовых территорий, в Большом Куналее подтоплено 200 участков, а в Тарбагатае – 10, где также смыты два пешеходных моста. Потоки воды принесли с собой грязь, стволы деревьев, пни, ветки и прочий мусор.

В пострадавших селах введен режим чрезвычайной ситуации.

Мощное ненастье привело к гибели домашних животных, а также оставило россиян без электричества. Ожидается, что сильные дожди в регионе продлятся до 4 августа.

Напомним, на Киалимском водохранилище в Челябинской области России произошло разрушение дамбы. В зоне подтопления оказалось сразу шесть населенных пунктов, и теперь местные власти призвали людей "собрать вещи и быть готовыми к эвакуации". Когда и куда будут эвакуировать местных жителей, пока не сообщается.

Как сообщал OBOZ.UA, еще год назад в России под воду начал уходить еще один регион. Тогда в городе Уссурийск также прорвало плотину, которую строили для сдерживания паводка. В результате прорыва в населенном пункте затопило дома.

А уже в этом году от "большой воды" российская "глубинка" начала страдать еще в начале апреля. Первым эстафету принял город Орск Оренбургской области, где 5 апреля прорвало дамбу. За ним последовал облцентр, далее вода добралась до Кургана, где расположен единственный завод по изготовлению БМП, и других населенных пунктов.

Кроме того, в РФ из-за наводнения затопило урановые скважины, что создало угрозу заражения рек. И пока экоактивисты бьют тревогу, официально в России проблему отрицают.