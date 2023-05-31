'Ты забыл, с чего война началась?' После взрывов в Москве роспропагандисты перессорились между собой в прямом эфире. Видео

Утром во вторник, 30 мая, столицу РФ Москву впервые массированно атаковали дроны. У российских пропагандистов это вызвало настоящую истерику, а после, обсуждая эти события в прямом эфире, они перессорились между собой.

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Произошло это во время ток-шоу топ-пропагандиста Владимира Соловьева. Он и его гости кричали и перебивали друг друга, пытаясь доказать свою правоту и обсуждая заслуги каждого из них (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Соловьев призывал сконцентрироваться на сегодняшнем дне и новых реалиях для РФ, в то время как его оппонент говорил, что нужно вспомнить о том, с чего началась война их страны против Украины.

В ходе этих словесных баталий пропагандисты упомянули "запрет" русского языка, НАТО в Крыму и прочие известные тезисы российской пропаганды. В частности, Соловьев обвинял российских коммунистов в том, что они "отдали страну и вывели базы, это ваш Ельцин, ваш Горбачев", а потом и вовсе предложил "расстрелять всех предателей".

Когда их перепалка закончилась, свое мнение озвучил еще один гость. Он придумал довольно противоречивое обоснование "бавовны" в Москве.

"А нет никаких успехов украинской армии, им надо что-то показать, срочно. Поэтому идет атака морских беспилотников, поэтому идет рейд на Белгород, поэтому беспилотники летят в сторону Москвы – это не принесет никакого военного успеха", – выдал пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 30 мая Москву впервые массированно атаковали дроны, в Одинцово заявили о работе ПВО. Все детали этого "взрывного" утра в РФ по ссылке. Известно, что один из дронов упал в 3 км от резиденции Владимира Путина.

– В ОП заявили, что украинская сторона не имеет прямого отношения к атаке на Москву. В Кремле же эти события связали с войной против Украины, однако попытались приуменьшить масштаб проблемы.

– Рупор Кремля Владимир Соловьев устроил истерику из-за радости россиян в связи с атакой дронов на Рублевку в Москве, где живет российская элита. Он посоветовал согражданам "прийти в чувства" и вспомнить о "едином народе".

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