'Взрывное' утро в РФ: в Новой Москве пожаловались на атаку дрона по многоэтажке, в Одинцово говорят о работе ПВО. Видео

В российской Новой Москве утром 30 мая заявили об атаке беспилотника: он якобы врезался в многоэтажку, где прогремел взрыв и есть "незначительные" повреждения. Позже звуки "бавовны" добрались до Подмосковья – на фоне дыма над жилыми кварталами пропагандисты утверждали, что ПВО сбило около десятка БПЛА.

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Об этом сообщили российские паблики, отмечая, что пострадавших нет. Россияне же в сети жаловались на "стопроцентный удар дронами" и запах пороха (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По данным пропагандистов, в Новой Москве "инцидент" произошел около 04:30 вторника на улице Атласова – с внешней стороны пострадал дом в районе 25-го этажа. Там повреждены окна на трех этажах и частично плита перекрытия.

"Никто из жильцов не пострадал. Сейчас оперативные службы проверяют, что стало причиной взрыва. Повреждена только обшивка здания, а на земле найдены обломки. Дом не газифицирован", – писали российские Telegram-каналы.

Они лишь предварительно отметили, что в многоэтажку врезался беспилотник. А вот местные жители выразили стопроцентную уверенность, что их атаковал именно дрон.

"Да это беспилотник 100%. Пахнет порохом просто", "А вон крылья. Или это уже не то?", – жаловались они.

Жильцы показывали на камеру обнаруженный у дома предмет, по их мнению, похожий на крыло БПЛА. Эту версию подтвердили в полиции.

"Действительно ли это находка имеет отношение к происшествию – пока неизвестно", – вместе с тем писали паблики.

Но при этом они публиковали фото и видео с места ЧП, на которых видны выбитые окна, копоть на стенах и осколки какого-то предмета на земле.

"По нашей информации, предположительный удар пришелся в стену технического этажа над окнами квартиры. Осколки, а также куски бетона и кровли упали на землю. К счастью, людей и машины не задело. Общая площадь разрушения на 25-м этаже не превысила 8 кв. м, на 24-м – шести", – указали пропагандисты.

Спустя два часа россияне заявили об атаке еще одном беспилотнике: в этот раз дрон, предварительно, врезался в многоэтажку в Москве на ул. Профсоюзной. Оттуда начали эвакуировать жильцов.

"Размах крыльев беспилотника, врезавшегося в многоэтажку на Профсоюзной улице в Москве, – около 2 м. Весь подъезд эвакуирован. Удар пришелся в окна квартиры на 16-м этаже", – пишут росСМИ.

В то же время о звуках взрывов сообщали жители подмосковного Красногорска, районе Немчиновки, Одинцово и Барвихи. По их словам, в небе над Красногорском тоже был виден дым, а в домах тряслись окна.

"Предварительно, могли сработать системы ПВО", – предположили пропагандисты.

И пока жители указанных населенных пунктов жаловались на атаку беспилотников, другие хвалили противовоздушную оборону РФ, заявляя, что та сбила несколько дронов.

"Два взрыва прозвучало в Новой Риге в Подмосковье. Также взрывы раздались в подмосковном Одинцово и Красногорске. По предварительным данным, несколько квадрокоптеров сбили в Николо-Урюпино и на набережной в Ильинском", – писали около 07:00 в российских соцсетях.

Telegram-канал Baza утверждал, что за утро 30 мая российские системы ПВО "сбили более десятка беспилотников" в Подмосковье. Большинство из них, якобы в Истринском, Красногорском и Одинцовских районах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в стране-агрессоре РФ запаниковали из-за расширения географии ударов. Россияне говорят, что теперь боятся диверсантов и ракет.

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