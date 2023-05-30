В Кремле впервые прокомментировали "бавовну" в Москве и ответили, будет ли спецобращение Путина

В Кремле днем 30 мая впервые прокомментировали массированную дроновую атаку, направленную на Москву. Судя по всему, власти страны-агрессора пытаются приуменьшить масштаб проблемы – никакого специального обращения или личной реакции на инцидент от президента РФ Владимира Путина не планируется.

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На налет БПЛА отреагировал пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков. В комментарии российским пропагандистам он сказал, что Путин не планирует выступать со спецобращением после случившегося.

Песков раскрыл еще один интересный момент. Он утверждает, что президент РФ якобы получал информацию об атаке беспилотников в "прямом режиме". Это значит, что Путина подняли с самого утра и день диктатора начался с тревожной новости.

Атаку БПЛА на Москву Песков связал с войной против Украины. Он утверждает, что это якобы свидетельствует о "необходимости продолжения" преступной "СВО" и "достижения поставленных целей". Однако факт остается фактом: до "спецоперации", развязанной ВС РФ, никакие дроны столице России не угрожали.

Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 30 мая на подлете к Москве было замечено от 25 до 32 БПЛА. Часть сбила ПВО страны-террориста, часть, как утверждают пропагандисты, либо упала, либо повредила жилые дома.

– После этого россияне устроили в сети истерику, пожаловались на плохую работу противовоздушной обороны, а также призвали наносить удары по мирным украинским городам.

– В Москве после "бавовны" глушили спутниковую связь, на улицах было видно военных с антидроновыми ружьями, проводилась выборочная проверка прохожих. Российские СМИ пишут, что в полиции Москвы и Московской области был объявлен специальный план "Тайфун". МО страны-агрессора обвинило в атаке Украину.

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