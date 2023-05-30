Один из дронов упал в 3 км от резиденции Путина: новые детали 'бавовны' в РФ, вызвавшей истерику россиян

В эпицентре утренней атаки дронов по столице России 30 мая оказались поместья приближенных к диктатору Владимиру Путину людей. Хоть там и утверждали, что ПВО сбила большинство беспилотников, они или их обломки долетали до Москвы или падали в близлежащий районах – например, в 3 км от резиденции главы РФ.

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Государственное росТВ про атаку почти не сообщало, но очередная истерическая реакция россиян на кадры в соцсетях свидетельствовала о их панике. "Можем объяснить" предположило, что это могла быть психологическая атака, причем на места, населенные путинской элитой.

По словам журналистов этого русскоязычного эстонское интернет-издания, в эфире российских телеканалов практически ничего не сообщают о самой масштабной с начала войны против Украины "атаке беспилотников на столицу и приближенные районы".

Так, пропагандистский канал "Россия-24" делал упор на том, что здания были лишь незначительно повреждены, а все БПЛА "подавлены". РосСМИ даже не прервали свои эфиры на спецвыпуски новостей.

"Вероятно, это была психологическая атака, причем на места, населенные путинской элитой. В Москве – это престижные юго-западные микрорайоны. В Подмосковье – Рублевское шоссе и его окрестности, где живут приближенные к Путину олигархи и чиновники", – говорится в сообщении "МО".

Журналисты опубликовали карту, указав на ней точки, где утром вторника была "бавовны" вокруг Москвы.

По их словами, один из дронов упал в поселке Ильинское – всего в 3 км от резиденции российского диктатора в Ново-Огарево. Также в поселке Знаменское стоит поместье путинского друга Геннадия Тимченко. По соседству там – резиденция премьер-министра РФ Михаила Мишустина "Горки-9" и дом бывшего зятя Путина – Кирилла Шамалова. Рядом живут отец губернатора Московской области, сенатор Юрий Воробьев и министр обороны Сергей Шойгу.

"Рядом с деревней Жуковка в КП "Ильинское поле", где стоят друг напротив друга особняки ближайших друзей Путина братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. А по соседству дом любовницы Шойгу – Елены Шебуновой. В поселке "Ландшафт" дом Сергея Кириенко. В Барвихе – президента "Роснефти" Игоря Сечина. Бывшей дачей Микояна владеет глава росгвардии Виктор Золотов", – перечислило издание имена представителей российской элиты, живущей в зоне, где летали БПЛА.

Также туда отнесли тот факт, что в Архангельском находится дом главы Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, который на днях "принес Путину карту Европы с отсутсвующей там Украиной".

В этих же местах, где российская ПВО "сбивала" дроны, живут и "принцы": дети Сечина –Инга и Иван (в Барвихе), сын военачальника Виктора Золотова роман (в Речном) и зять Юрий Чечихин.

"Дрон направлялся в поселок Власиха – там центральный командный пункт Ракетных войск стратегического назначения", – подытожили журналисты "МО".

В общем российские каналы утром писали, что не менее 32 БПЛА неустановленного типа атаковали Москву и Московскую область. В результате атаки "никто из гражданских не пострадал". У самих россиян была версия, что дроны запускались с утра непосредственно с территории РФ.

Официальный канал Международного разведывательного сообщества InformNapalm пишет, что принадлежность БПЛА, которые утром посетили Москву, уже установили: они – "китайские и прилетели из восточной части Московской области".

Как сообщал OBOZREVATEL, минобороны РФ обвинили в атаке украинские власти. В то же время там заверили россиян в "успешной" работе ПВО, сбившей "все дроны".

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