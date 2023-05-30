'Чего вы так радуетесь?' У Соловьева истерика из-за реакции россиян на удар дронов по Рублевке в Москве. Видео

Рупор Кремля Владимир Соловьев закатил истерику из-за радости россиян в связи с атакой дронов на Рублевку в Москве, где живет российская элита. Он посоветовал согражданам "прийти в чувства" и вспомнить о "едином народе".

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Об этом пропагандист заявил в эфире своего шоу "Соловьев Live". Он, в частности, выразил недоумение тем, что его аудитория обрадовалась ударам по элитным поселкам, где живут чиновники страны-агрессора.

"Ребят, а что вы эту хр**овню пишете? Вам что, нравится то, что удар идет по Москве? Что вы так радуетесь, "ах, Рублевка". А там не русские люди живут? Не наши с вами соотечественники? Что вы из себя-то корежите? Или у нас уже не единая страна, не единый народ?" – обратился Соловьев к россиянам.

Он попытался образумить соотечественников, посоветовав им быть "поаккуратней с интонацией" и "прийти в чувства".

"Немножко встряхнитесь-ка и приберите вот это свое "так вам и надо", вот так чуть-чуть свое эго в **пу себе засуньте, и о стране подумайте, и о людях подумайте", – выдал пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 30 мая Москву впервые массированно атаковали беспилотники. Минобороны РФ традиционно обвинило Украину. СМИ писали, что в сторону столицы летели от 25 до 30 БПЛА, работала ПВО.

– В столице РФ глушили спутниковую связь, на улицах было видно военных с антидроновыми ружьями, проводилась проверка прохожих. В Московской области был объявлен специальный план "Тайфун".

– В Офисе президента сказали, что Киев не имеет прямого отношения к атаке, и пошутили, что, возможно, российские дроны не хотят разрушать мирные города Украины, поэтому "возвращаются к своим создателям".

– В Воздушных силах ВСУ атаку дронов на Москву объяснили внутренними проблемами в РФ.

– За день до атаки начальник ГУР Кирилл Буданов записал обращение к россиянам. Он сказал, что ответ на удары по Киеву "не заставит себя долго ждать". В связи с этим в Кремле заявили, что запуск дронов по Москве был "ответом Киева".