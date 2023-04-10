Террорист Гиркин пожаловался, что Путина некем заменить, и обозвал Матвиенко 'сумасшедшей старухой'. Видео

Российский военный преступник, украинофоб и бывший главарь террористической организации "ДНР" Игорь Гиркин пожаловался, что в случае смерти или свержения диктатора Владимира Путина его некем будет заменить. При этом он выдал, что главарь Кремля сам создал такую систему вертикали власти.

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Террорист заявил, что в правительстве и госдуме сидят непопулярные чиновники, которые не смогут стать полноценной заменой Путину. Фрагмент очередного нытья Гиркина опубликован в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам военного преступника, пока еще у России есть так называемый "лидер", но вскоре с ним может что-то случиться. Гиркин допустил в ближайшем времени смерть Путина или его свержение с кресла президента РФ.

"Лидер нации…Ну, что сказать, по факту президент у нас пока еще лидер нации, и будет таковым пока не дай Бог или не помрет, или его свергнут, или сам не уйдет. Это не потому, что он мне нравится или не нравиться. Как вы заметили я отношусь к нему более чем критически. Вопрос в другом – по факту другого у нас нет. И он сам создал такую замечательную систему. Вице-президента у него нету", – заявил террорист.

Более того, террорист пожаловался, что диктатора некем заменить. Он заявил, что ни "сумасшедшая старуха" – председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, ни педераст – глава госдумы РФ Вячеслав Володин не смогут стать полноценной заменой главаря Кремля.

"На посту руководителя госдумы педераст, бабушка сумасшедшая во главе сената…То есть, все потенциальные…Налоговик абсолютно непопулярный сидит во главе правительства. Все фигуры, которые формально могут его заменить в случае чего-то произошедшего, они все вообще непопулярны. Он сам это сделал", – пожаловался военный преступник.

Напомним, окружение главы Кремля думает о том, кого следующим усадить в президентское кресло. Уже сейчас российские элиты занимаются подготовкой бунта против диктатора Владимира Путина.

Ранее бывший главарь террористической "ДНР" Игорь Гиркин, коллаборант из Донецка Павел Губарев, российский пропагандист Максим Калашников и ряд других фанатов "русского мира" заявили, что создают так называемый "Клуб рассерженных патриотов".

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевский диктатор готов на все, чтобы спасти пошатнувшийся режим. На фоне провалов "второй армии мира" в Украине и участившихся ударов по территории РФ Путин запустил новую программу – террора.

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