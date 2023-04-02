'Идем к поражению!' Преступники Гиркин и Губарев выдали манифест из-за провалов РФ в войне

Бывший главарь террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), коллаборант из Донецка Павел Губарев, российский пропагандист Максим Калашников и ряд других фанатов "русского мира" заявили, что создают так называемый "Клуба рассерженных патриотов". По словам Гиркина, РФ движется к военному поражению, которое необходимо встретить "единой командой".

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Создатели клуба выпустили видеообращение – манифест к россиянам. "Мы рассержены тем, что мы идем от поражения к поражению и ничего не меняется. Мы вправе считать сегодняшнюю элиту (РФ. – Ред.) элитой катастрофы", – заявил Губарев.

А Гиркин, полковник ФСБ РФ в отставке, уточнил, что "Клуб рассерженных патриотов" создают "спустя несколько месяцев усилий".

"К сожалению, ситуация на фронте, которую СМИ всячески лакируют, крайне негативно влияет на обстановку по всей стране. Не побоюсь этого сказать, что мы движемся к военному поражению", – заявил террорист.

Гиркин пожаловался, что оккупанты "за зиму не смогли отбросить" украинские войска "даже на 10 км от Донецка", что они "оставили Херсон, откатились из Харьковской области и отошли из-под Киева".

Однако истинной причиной будущего провала РФ в Украине будет не это:

"Мы влезли в длительную затяжную войну, к которой наша экономика оказалась совершенно не готова. К ней оказалась не готова и армия, и политическая система, и персонально большая часть чиновников и государственных руководителей".

Гиркин добавил, что его клуб не планирует никаких бунтов или мятежей.

"Мы хотим создать структуру, чтобы встретить штормовой ветер, который вскоре хлестнет нам всем в лицо, единой командой. В этом наша главная цель", – заявил террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Гиркин ополчился на российских генералов. Он не недомумевает, почему в Сирии они воевали "геройски", а в Украине у них "ничего не получается".

– Гиркин жестко наехал на Путина и посоветовал ему "заткнуться", чтобы не позорить Россию. Путин должен прекратить рассказывать, как Запад "восемь лет" водил его за нос, считает террорист.