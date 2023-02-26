Элиты РФ готовят бунт против Путина: британская журналистка назвала вероятных преемников

После поражения в войне против Украины Россию ждет неминуемая смена власти. Однако уже сейчас российские элиты занимаются подготовкой бунта против диктатора Владимира Путина.

Видео дня

Более того, окружение главы Кремля уже думает о том, кого следующим усадить в президентское кресло. Об этом в интервью изданию Der Spiegel рассказала британская журналистка Кэтрин Белтон.

По ее словам, в случае тяжелого поражения в России высокопоставленные чиновники могут отказаться выполнять приказы Путина. При этом именно российские элиты в первую очередь будут рассматривать бункерного диктатора как угрозу стабильности страны.

"Возможно повторение 1980-х годов, когда прогрессивные силы в аппарате безопасности инициировали реформы, приведшие к падению власти Коммунистической партии", – заявила Кэтрин Белтон.

На вопрос о возможных преемниках Путина Белтон упомянул директора Федеральной службы безопасности РФ Николая Патрушева. Британская журналистка считает, что именно он сейчас является ближайшим союзником Путина, но в долгосрочной перспективе хочет, чтобы его сын Дмитрий сел в президентское кресло.

Также Белтон подчеркнула, что в будущем так называемые элиты РФ будут рассматривать на должность президента кого-то более лояльного по отношению к Западу. Однако сейчас, уверена Белтон, кремлевский диктатор будет сражаться до тех пор, пока есть шанс на победу в войне. Поэтому Запад должен поддержать Украину современным оружием, чтобы одержать победу над РФ. При этом Белтон категорически отвергла возможность "перемирия".

Напомним, экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что война в Украине закончится только тогда, когда президент страны-агрессора России Владимир Путин поймет, что его армия проиграла на поле боя и больше не может воевать. При этом наше государство должно получить гарантии безопасности.

Ранее сообщалось, что выступление диктатора Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ 21 февраля не стало большой радостью для его ближайшего окружения. Особенно огорченным вышел из зала секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевский диктатор стал замкнутым, молчаливым, нелюдимым, а на официальные встречи на телеэкраны все чаще выпускают его двойников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!