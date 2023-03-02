Поражение России в Украине запустило новую программу: Путин дал отмашку ФСБ на жесткий террор

Кремлевский диктатор готов на все, чтобы спасти пошатнувшийся режим. На фоне провалов "второй армии мира" в Украине и участившихся ударов по территории РФ Путин запустил новую программу – террора. Российские ведомства бодро взяли под козырек, а ведущая роль в "охоте на ведьм" конечно же отводится ФСБ.

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Удары по России и истерика на коллегии ФСБ

Повестку расширенной коллегии Федеральной службы безопасности России, на которой присутствовал президент РФ, изрядно "поломали" беспилотные летательные аппараты, которые накануне атаковали разные регионы страны-агрессора. Истерика россиян, которые внезапно осознали, что "ПВО просто нет", переросла в злобное топанье ногами кремлевского диктатора.

Оно и понятно: пощечина получилась знатная. Да и вообще в России ситуация с каждым днем все более тревожит правящий режим. На этом фоне крики Путина о том, что следует усилить работу по поиску иностранных шпионов и заняться "мразью" в России, которая пытается расколоть общество изнутри, нисколько не удивили "фесов". Но заставили побледнеть.

"Прилеты боевых беспилотников по объектам в глубине территории России Путин считает угрозой его личной безопасности и относится к этому с очень большой озабоченностью. Несмотря на доклад президенту о том, что большинство ударных беспилотников не достигли целей на территории России, Путин отчитал участников совещания за сам факт возможности нанесения практически "массированного" удара по критическим объектам вдали от фронта. Президент предположил, что это дело времени, когда удары всё-таки достигнут цели. Несмотря на обещания не допустить подобного, Путин в матерной форме высказал участникам совещания свои претензии", – пишет Telegram-канал "Генерал СВР".

Настроение диктатора изрядно подпортила и годовщина изрядно затянувшейся "спецоперации". Российская армия не то что не взяла "Киев за три дня", но и к марту 2023 г. так и не захватила Донбасс – а ведь именно такую задачу, по данным ГУР МО, ставил своим "военачальникам" Путин.

По пути диктаторов, но итог один

Поражение на внешнем направлении запустило в России новую программу – внутреннего террора.

"Внешний кризис подходит к высшей точке, за которой велика вероятность краха и обрушения. Поэтому теперь центр тяжести перманентного кризиса будет переноситься внутрь страны", – подметил российский аналитик Анатолий Несмиян.

Он привел исторические параллели.

"После поражения в войне с Японией царский режим был вынужден проводить карательные экспедиции с массовыми расстрелами и виселицами. Каддафи после провала войны с Чадом кратно усилил террор внутри Ливии и только этим сумел удержать власть. Саддам Хусейн после поражения в первой войне в Заливе вел все десять лет до второй войны полномасштабную войну с курдами на севере и давил жесточайшим образом волнения на юге (так называемые восстания "болотных шиитов"). Сюжеты разные, но структурно все они исходят из необходимости разрешить один кризис созданием другого, более острого", – говорит Несмиян.

Поэтому, мол, Путин и дал указание ФСБ разворачивать террор внутри страны: "Дела в Украине идут из рук вон плохо, поэтому самое время начать искать внутренних врагов. Кто-то же виноват в том, что великий вождь проиграл".

Однако таким образом российская власть попала в капкан, который поставила сама на себя. Но до финального "бинго!" произойдет еще немало событий, которые россияне по полной прочувствуют на себе.

За репрессиями наперегонки

Первые ласточки не заставили себя ждать. На рассмотрение в Госдуму РФ уже внесены поправки "об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции".

Причем максимальная ответственность за это "преступление" не шуточная, а будет как за убийство – лишение свободы может составить до 15 лет.

"Похоже, что для победы не хватало только массовых посадок в тылу. Вот укатаем злопыхателей в тайгу – и несокрушимой лавиной "на Берлин". Ничего другого, кроме террора, эта власть производить уже не в состоянии. Так что репрессивные законы Дума будет штамповать как блины на Масленицу", – убежден Анатолий Несмиян.

Из-за грядущих изменений в УК РФ задергался и основатель так называемой ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Потому что скоро и он может оказаться за решеткой из-за критики российского минобороны (и лично Шойгу). А с этим ведомством у него и так идет "война".

Тем временем российские ведомства начали соревноваться в выдвижении репрессивных инициатив. Генеральная прокуратура РФ уже призвала нещадно карать за русофобию, а глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев инициировал введение уголовную ответственность за ее проявление. Правда, выразил сожаление, что нельзя преследовать за нее иностранных граждан и политиков.

А массовый психоз в России с каждым днем становится все острее. Власть прессует своих граждан из-за лайков в социальных сетях, слова "война", песен украинских исполнителей и даже детских рисунков на тему мира. Таким образом скоро массовые посадки "внутренних врагов" станут самой что ни есть реальностью. И это стоило того, чтобы годами молчать?