Следствие в РФ засекретило дело Гиркина: составляет государственную тайну

Российское следствие решило засекретить дело террориста, заочно осужденного в Гааге, бывшего так называемого "главу минобороны ДНР", активного сторонника войны и в то же время критика властей РФ и российской военной кампании в Украине Игоря Гиркина (Стрелкова), ранее задержанного за экстремизм. Расследование ведут следователи ФСБ.

Видео дня

Об этом сообщил адвокат Гиркина Александр Молохов, его слова цитируют российские пропагандистские издания.

Сообщается, что уголовное дело засекретили из-за государственной тайны. Адвокат Стрелкова от других комментариев отказался, отметив, что это единственное, что можно сообщить.

Игорю Гиркину (Стрелкову) вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. По этому обвинению террористу "светит" до 5 лет заключения.

В настоящее время суд отправил Стрелкова под арест до 18 сентября. В судебном заседании, состоявшемся в Мещанском суде Москвы 21 июля, речь шла о том, что расследование ведут следователи ФСБ.

Сейчас Игорь Гиркин находится в СИЗО "Лефортово".

Напомним, что Гиркин, которого объявили в международный уголовный розыск за преступления на Донбассе в 2014 году, был задержан российскими силовиками в своем доме в Москве около 11:30 пятницы, 21 июля. Вероятно, это явилось следствием его постоянной и острой критики диктатора Путина, в которой он буквально называл его ничтожеством и очень подробно это аргументировал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

За несколько дней до задержания Игорь Гиркин отметился жесткими выпадами в адрес Путина и его предполагаемой гражданской жены Алины Кабаевой. Он назвал Путина ничтожной и трусливой бездарью. А Кабаеву – слабохарактерной и не очень умной женщиной.

Мещанский районный суд отправил его в СИЗО на два месяца, процесс получил широкий резонанс в СМИ. Следствие просило об аресте, настаивая, что Стрелков может скрыться, поскольку имеет навыки конспирации.

Арестованный террорист Игорь Стрелков помещен в следственный изолятор Лефортово в Москве. Он не жалуется на условия содержания и не хочет общаться с правозащитниками.

Коллаборант и сообщник террориста Павел Губарев выступил в поддержку Гиркина. Он вышел на одиночный пикет под здание суда и потребовал освободить военного преступника. Требования Губарева проигнорировали, а самого его загребли в автозак.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный фактически также встал на защиту террориста. Он заявил, что Игорь Гиркин (Стрелков) был задержан незаконно. Более того, Навальный назвал военного преступника "политическим узником".

В ГУР МО прокомментировали задержание Игоря Гиркина (Стрелкова) правоохранительными органами РФ. По мнению украинской разведки, это событие свидетельствует о том, что внутри России идет активное противостояние.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!