Гиркина закрыли в СИЗО до 18 сентября: первые кадры российского террориста после задержания. Видео

В пятницу, 21 июля, Мещанский суд в Москве избрал меру пресечения российскому террористу, экс-вожаку "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову), которого задержали в тот же день утром. Стрелкова арестовали на два месяца – до 18 сентября.

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Об этом сообщили российские СМИ. В сети обнародовали кадры из зала суда (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня московский суд должен избрать меру пресечения Игорю Стрелкову по подозрению в экстремизме", – сообщали российские паблики.

По их данным, все это время российский боевик находился на допросе.

На кадрах Игорь Гиркин стоит почти не шевелясь, смотрит в одну точку и не поднимает глаз на журналистов.

Сначала появилась информация, что ФСБ якобы намерена просить выбрать Стрелкову меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако она не подтвердилась.

Следствие просило об аресте, настаивая, что Стрелков может скрыться, поскольку имеет навыки конспирации.

Однако сам Стрелков заявил, что не собирается прятаться и просил о домашнем аресте.

"Недавно у меня диагностировали стенокардию 2 ступени, справок я не успел получить. Я принимаю необходимые препараты ежедневно Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границу откровенно смешно, я нахожусь в большинстве стран мира в розыске Интерпола, я осужден Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за преступление, которое не совершал", – сказал террорист.

Адвокат Гиркина также просил отклонить ходатайство следствия об аресте. По его словам, было нарушено право на защиту, поскольку через 6 часов после задержания нельзя было собрать необходимые материалы.

Однако суд удовлетворил просьбу обвинения и избрал Гиркину меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Как сообщили российские СМИ, Игорю Гиркину (Стрелкову) вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. По этому обвинению террористу "светит" до 5 лет заключения.

По словам его адвоката, причиной уголовного дела стали два поста в Telegram-канале, где Стрелков "выразил мнение относительно проблематики, связанной с Крымом, и по поводу того, что не платят военнослужащим 105 и 107 десантных полков".

Напомним, что Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали утром 21 июля. Российские власти решили возбудить против своего давнего приспешника уголовное дело.

Террорист и международный преступник поддерживал агрессивную российскую политику, однако позволял себе критиковать ход "СВО", решение российских командиров и даже диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько дней до задержания Игорь Гиркин отметился жесткими выпадами в адрес Путина и его предполагаемой гражданской жены Алины Кабаевой. Он назвал Путина ничтожным и трусливым бездарем. А Кабаеву – слабой характером и не очень умной женщиной.

В ГУР МО прокомментировали задержание Игоря Гиркина (Стрелкова) правоохранительными органами РФ. По мнению украинской разведки, это событие свидетельствует о том, что внутри России идет активное противостояние.

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