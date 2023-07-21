"Между башнями Кремля началось активное противостояние": у Буданова объяснили задержание Гиркина

В России "банка с пауками продолжает активно двигаться", и Главное управление разведки Министерства обороны Украины "желает успехов" всем участникам этого процесса. Так в ГУР МО прокомментировали задержание российского террориста, экс-главаря "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) правоохранительными органами РФ.

Видео дня

В эфире объединенного национального телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов пошутил, что "Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Гиркин договорился". "Это хорошие новости", – заявил он. Напомним, что международного преступника задержали в своем доме в Москве около 11:30 пятницы, 21 июля.

По мнению украинской разведки, это событие свидетельствует, что внутри России идет активное противостояние.

Ранее конфликт происходил более скрыто, но после того, как владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил бунт, процессы "все больше начали выходить наружу".

Юсов отметил, что ситуация парадоксальна, потому что на Москву шел и сбивал самолеты Пригожин, а задерживают Стрелкова.

"Вопрос не в самом Гиркине. Он и до этого не действовал как самостоятельная фигура. Значит, жители башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния. И здесь точно можно сказать, что дальше будет", – сказал спикер.

Напомним: жена Гиркина утром 21 июля заявила, что против ее мужа могли возбудить уголовное дело по статье 282 УК РФ (экстремизм).

Экс-депутат из Ярославской области и, как он сам утверждает, хирург в ЧВК "Вагнер" Дмитрий Петровский похвастался, что за несколько дней до этого он якобы написал донос на бывшего "министра обороны" террористической "ДНР".

"Гиркин уже откровенно перебарщивает – со своим "рассерженным идиотизмом". Странно, что такой "пламенный патриот" каждый день проводит многие часы в интернете, а не на передовой", – возмутился россиянин, связанный с "вагнеровцами".

Он утверждает, что попросил проверить высказывания Стрелкова в отношении диктатора Владимира Путина, а также его реальную служебную карьеру.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в СМИ заявили, что против 74-летнего отставного полковника Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ранее ГРУ) Владимира Квачкова идет расследование по административной статье за "дискредитацию" российской армии.

Квачков является соратником Гиркина. Он выступал в "Клубе рассерженных патриотов", которым руководит бывший так называемый министр "ДНР".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!