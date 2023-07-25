'Задержан незаконно': Навальный назвал террориста Гиркина 'политическим заключенным'

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что террорист Игорь Гиркин (Стрелков) был задержан незаконно. Более того, Навальный назвал военного преступника "политическим заключенным".

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По словам политика, Гиркина задержали по нелепому и, очевидно, политически мотивированному обвинению. Об этом он заявил в своем Telegram.

Навальный фактически встал на защиту террориста, заявив о незаконном задержании Гиркина. Также вспомнил, что террорист был осужден судом Нидерландов по факту сбивания пассажирского самолета, но добавил, что это дело якобы должно быть расследовано в России.

"Игорь Стрелков задержан незаконно. До тех пор, пока он остаётся под стражей по этому нелепому и, очевидно, политически мотивированному обвинению, он является политическим заключённым. Ранее Стрелков был осуждён судом Нидерландов в процессе, который, с моей точки зрения, соответствует принципу независимости суда. В любом случае факт убийства 298 пассажиров "Боинга" должен быть расследован Россией, а все виновные – понести справедливое наказание", – выдал Навальный.

Кроме того, оппозиционный политик пожаловался, что Гиркина арестовали не за участие в боевых действиях против Украины, а за критику диктатора РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Особо Навального возмутил тот факт, что террористу инкриминируют статью об экстремизме.

"Однако вне зависимости от взглядов Стрелкова мы должны стоять на позициях закона и справедливости. Человека можно судить только за то преступление, которое он совершил. Злорадствовать о том, что Стрелков пал жертвой своей собственной власти, означает публично поддерживать беззаконие", – заявил Навальный.

Напомним, что Гиркин, объявленный в международный уголовный розыск за преступления на Донбассе в 2014 году, был задержан российскими силовиками в своем доме в Москве около 11:30 пятницы, 21 июля. Предположительно, это стало следствием его постоянной и острой критики диктатора Путина, в которой он буквально называл его ничтожеством и весьма подробно это аргументировал.

Мещанский районный суд отправил его в СИЗО на два месяца, процесс получил широкий резонанс в СМИ. Следствие просило об аресте, настаивая, что Стрелков может скрыться, поскольку имеет навыки конспирации.

Коллаборант и подельник террориста Павел Губарев оказался редким исключением – выступил в поддержку Гиркина. Он вышел на одиночный пикет под здание суда и потребовал освободить военного преступника. Требования Губарева проигнорировали, а самого его "загребли" в автозак.

Как сообщал OBOZREVATEL, арест Гиркина стал ярким свидетельством борьбы "пауков в банке" Кремля. По мнению представителей украинской разведки, главарь террористов "ДНР" никогда не был самостоятельной фигурой, поэтому остается только пожелать удачи российским элитам в "пожирании друг друга".

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