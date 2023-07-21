В России задержали террориста Гиркина, который обозвал Путина "ничтожеством" и призвал передать власть: ему грозит до 20 лет тюрьмы

В России задержали бывшего так называемого министра обороны "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова). Это произошло утром в пятницу, 21 июля. Предварительно, власти РФ решили возбудить против своего давнего пособника уголовное дело по статье 282 УК РФ (экстремизм).

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Террорист и международный преступник поддерживал агрессивную российскую политику, однако позволял себе критиковать ход "СВО", решения российских командиров и даже диктатора Владимира Путина. О том, что Стрелкова задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщили пропагандистские СМИ со ссылкой на источники.

Позже на Telegram-канале Гиркина вышел новый пост. Его написала жена экс-главаря "ДНР" Мирослава Регинская, подтвердив, что ее муж задержан.

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