Коллаборанта Губарева задержали за одиночный пикет в поддержку Гиркина. Видео

Соратника террориста Игоря Гиркина, коллаборанта Павла Губарева задержали за одиночный пикет в его поддержку возле здания Мещанского суда в Москве. Ранее этот же суд отправил Гиркина на два месяца за решетку.

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На видео очевидцев видно, как Губарев стоит под зданием суда с плакатом "Свободу Стрелкову, слава России", а собравшиеся вокруг скандируют "Позор!". После слов "Игорь Иванович всегда подвергал обоснованной критике действия руководства министерства обороны" Губарева задержали (чтобы посмотреть все кадры, доскролльте новость до конца).

Жена бывшего "народного губернатора Донбасса" коллаборантка Екатерина Губарева заявила, что также направляется в суд, по ее словам, там якобы сейчас должен находиться "каждый русский".

Напомним, Мещанский суд Москвы отправил Гиркина в СИЗО на два месяца. По данным росСМИ, на такой мере пресечения настаивал прокурор. Сам террорист просил отпустить его под домашний арест в связи с проблемами со здоровьем.

Поддержать Гиркина к зданию суда пришли сторонники и соратники по "Клубу рассерженных патриотов", в том числе Губарев.

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