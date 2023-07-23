В России назвали местонахождение задержанного Гиркина

Арестованный террорист Игорь Стрелков помещен в следственный изолятор Лефортово в Москве. Он не жалуется на условия содержания и не желает общаться с правозащитниками.

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Они не выявили на нем и признаков физического давления с попыткой добыть показания. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на общественную наблюдательную комиссию.

Гиркину предъявлено обвинение в экстремистских высказываниях, сделанных в двух публикациях в социальных сетях с большим охватом подписчиков. Первый пост — о возможной сдаче Крыма, второй — о невыплате довольствия военным.

Напомним, что Гиркин, объявленный в международный уголовный розыск за преступления на Донбассе в 2014 году, был задержан российскими силовиками в своем доме в Москве около 11:30 пятницы, 21 июля. Предположительно это стало следствием его постоянной и острой критики диктатора Путина, в которой он буквально называл его ничтожеством и весьма подробно это аргументировал.

Мещанский районный суд отправил его в СИЗО на два месяца, процесс получил широкий резонанс в СМИ. Следствие просило об аресте, настаивая, что Стрелков может скрыться, поскольку имеет навыки конспирации.

Коллаборант и подельник террориста Павел Губарев оказался редким исключением, который выступил в поддержку Гиркина. Он вышел на одиночный пикет под здание суда и потребовал освободить военного преступника. Требования Губарева проигнорировали, а самого его "загребли" в автозак.

Как сообщал OBOZREVATEL, что арест Гиркина стал ярким свидетельством борьбы "пауков в банке" Кремля. По мнению представителей украинской разведки, главарь террористов "ДНР" никогда не был самостоятельной фигурой, поэтому остается только пожелать удачи российским элитам в "пожирании друг друга".

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