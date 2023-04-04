Симоньян предрекла России ''период политического терроризма'' после ликвидации Татарского. Видео

Российская топ-пропагандистка Маргарита Симоньян назвала Владлена Татарского одним из самых ярких представителей их лагеря. После его ликвидации в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля она предрекла России "период политического терроризма".

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Об этом Симоньян заявила в шоу "Ч.Т.Д.". "Мы можем вползти в новый для нас период, который закончится, но может оказаться очень серьезным и унести множество жизней, – период политического терроризма", – сказала она (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Симоньян добавила, что раньше такого терроризма Россия в своей новейшей истории еще не знала.

Пропагандистка утверждает, что ликвидация "военкора" – это не внутренние российские разборки, а теракт, тщательно спланированный спецслужбами Украины. Дарью Трепову, которая передала Татарскому статуэтку со взрывчаткой, она назвала "доморощенной тварью", которая якобы работала с украинцами за деньги.

Ранее в сети показали видео последних минут перед ликвидацией Татарского. Перед самым взрывом он рассматривал подаренную ему статуэтку, а после бюст взорвался прямо у "военкора" в руках.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Национальный антитеррористический комитет Российской Федерации 3 апреля заявил, что ликвидация пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин) якобы была спланирована украинскими спецслужбами.

– Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев напоказ загрустил из-за гибели пророссийского военного корреспондента Владлена Татарского. Он обвинил в смерти коллеги-пропагандиста украинцев, назвав их "бандеровскими бесами".

– Западные СМИ пишут, что убийство Татарского может стать переломным моментом для страны-агрессора в войне против Украины. Ликвидация топ-пропагандиста может быть связана с разборками групп внутри РФ.

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