Убийство Татарского может стать переломным моментом в войне для России – Bloomberg

Убийство известного российского "военкора" Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) может стать переломным моментом для страны-агрессора в войне против Украины. Ликвидация топ-пропагандиста может быть связана с разборками групп внутри РФ.

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Об этом говорится в материале издания Bloomberg, опубликованном в понедельник, 3 апреля. Журналисты отметили, что взрыв, в результате которого погиб российский "военкор" произошел в родном городе диктатора Путина Санкт-Петербурге, в ресторане, связанном с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Наемники этой группы уже многие месяцы безуспешно пытаются захватить Бахмут на Донбассе.

Фомин вел Telegram-канал, который пользовался популярностью в РФ (более 570 тысяч подписчиков), где в последнее время резко критиковал военное руководство оккупантов за неудачи на поле боя. В то же время другие пропагандисты также начали жаловаться, что России грозит неминуемое военное поражение, ведь Украина накапливает силы и бронетехнику и готовит контрнаступление.

"Прорыв Украины в масштабах прошлого года, когда она вернула себе Харьковскую область и Херсон, скорее всего, еще больше усилит напряженность между соперничающими группировками в России из-за ответственности за неудачную войну", – пишет издание.

Также журналисты напомнили, что Татарский присутствовал в Кремля, когда Путин объявлял про аннексию украинских территорий. Тогда он сказал фразу: "Мы всех победим, всех убьем, всех, кого нужно ограбим. Все будет так, как мы хотим".

Как обратило внимание издание, на самом деле для России все идет совсем не так, как планировали в Кремле.

"Теперь Украина готовится вернуть себе оккупированные территории, Путин обвиняется в военных преступлениях, а Татарский мертв. Москва обвинила в убийстве Украину. Независимо от того, кто несет ответственность, с тех пор, как Путин начал вторжение, кажется, что все идет не так, как ожидала Россия", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 апреля в центре Санкт-Петербурга в результате мощного взрыва в кафе Street Food Bar #1 погиб российский "военный корреспондент" Владлен Татарский. Это заведение находится всего в 1,5 км от квартиры Путина. Заведением управлял бывший зять военного преступника Евгения Пригожина.

– У ликвидированного Максима Фомина было немало врагов среди "своих". Многие российские блогеры считали своего коллегу "медиа-проституткой".

– Детальнее о том, кем был Татарский, можно прочитать в нашей статье по ссылке.

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