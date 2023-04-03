'Бандеровские бесы': пропагандист Соловьев нашел 'виновных' в ликвидации Татарского и размечтался об уничтожении Украины. Видео

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев напоказ загрустил из-за гибели пророссийского военного корреспондента Владлена Татарского. Он обвинил в смерти коллеги-пропагандиста украинцев, назвав их "бандеровскими бесами".

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Об этом Соловьев говорил в эфире своей передачи на росТВ. Тем временем гости его студии согласились, что необходимо ввести смертную казнь за измену родине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я думаю, что даже теоретически хоть какие-то переговоры невозможны. Террористический "бандеростан" должен быть уничтожен. Никаких переговоров с террористической организацией УГИЛ быть не может", – сказал пропагандист.

Тем временем антивоенный Telegram-канал "Сеятель ветра" напомнил, что Татарский свою жизнь посвятил пропаганде насилия, а сеть забита его видеороликами с призывами к геноциду украинцев, уничтожению Украины, бомбардировкам гражданских объектов в украинских городах. Он мечтал устроить Бучу всеукраинского масштаба.

"В итоге ненависть, которую пропагандировал Татарский, пожрала его самого. И по-другому просто не бывает. Когда ты каждый день последовательно доказываешь, что убийство людей, которые тебе не нравятся, – это нормально и хорошо, есть вероятность, что однажды кто-то тебе поверит. И прикончит тебя самого", – отметили авторы канала.

Там сделали вывод, что коллеги Татарского сейчас устраивают истерику, так как опасаются, что аналогичная судьба ждет и их.

"Призывают мстить и карать. Но разве с Татарским сделали что-то такое, чего он сам не одобрял и к чему сам не призывал? Так какие вопросы?" – констатировали в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 апреля в центре Санкт-Петербурга произошел мощный взрыв, в результате которого погиб пророссийский "военный корреспондент" Владлен Татарский. Взрывчатку в заведение пронесла девушка. Статуэтку со скрытой в ней взрывчаткой она подарила пропагандисту;

– 3 апреля в Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в убийстве Татарского 26-летнюю Дарью Трепову. Однако граждан государства-террориста смутило несколько "нюансов", в связи с чем они выразили недоверие такой информации.

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