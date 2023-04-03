Взорвалась прямо в руках: появилось подробное видео, как Татарский получал ''билет на концерт Кобзона''

В сети показали подробное видео из кафе Street Food Bar #1 в Санкт-Петербурге за несколько секунд до взрыва, во время которого был ликвидирован российский "военный корреспондент" Владлен Татарский. "Герой" ролика прятал смертельную статуэтку в виде самого себя в коробку.

Видео дня

Ролик разлетелся в Telegram. На нем видно, что статуэтка, в которой была взрывчатка, взорвалась прямо в руках у Татарского (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, в последние минуты своей жизни "военкор" убирает бюст в коробку. Один из участников мероприятия в этот момент задает вопрос о том, почему не взрываются мосты в Украине.

"Добрый день, Владлен! Меня зовут Андрей. У меня два вопроса, первый, касающийся мостов. Вы объясняли, что их невозможно разрушить потому, что "Калибры" их не берут", а авиационные бомбы, соответственно, не можем запустить потому, что ПВО..." – в эти же секунды Татарский как раз кладет "подарок" в коробку и раздается мощный взрыв.

Отметим, Следственный комитет России в понедельник, 3 апреля, сообщил о задержании в Санкт-Петербурге подозреваемой в убийстве Татарского Дарьи Треповой. Однако не все россияне в это поверили.

До этого в РФ пытались обвинить в ликвидации украинку, но эта версия рассыпалась. Позже, вечером 2 апреля, силовики уже задержали "Трепову", однако позже росСМИ написали, что это была ее родственница.

Теперь в России выдали, что ликвидация Татарского якобы была спланирована украинскими спецслужбами. Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, где "военкор" проводил мероприятие, там назвали "терактом".

В сети версии относительно подозреваемой разнятся: кто-то из очевидцев говорит, что Трепова якобы ушла из кафе за семь минут до взрыва, другие же утверждают, что Дарья все время была в зале, как и показано на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, что происходило в кафе перед взрывом. Также опубликованы и кадры первых минут после инцидента.

Детальнее о том, кем был Татарский, можно прочитать в нашей статье по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!