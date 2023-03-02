Show must go on: в ФСБ заявили, что вытеснили 'украинскую ДРГ' за пределы России

В ФСБ страны-агрессора заявили, что вытеснили якобы "украинскую ДРГ" за пределы Российской Федерации. После этого по ним якобы нанесли артиллерийский удар.

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Об этом сообщает российское издание "Медуза". В частности, группа "украинских диверсантов", была якобы "выдавлена на территорию Украины".

"Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар", – заявили в ФСБ.

При этом, там не уточнили количество якобы "диверсантов". Также нет никакой информации об якобы погибших из указанной "ДРГ".

Стоит отметить, что 2 марта в РФ заявили, что якобы "украинская ДРГ" обстреляла школьный автобус в Брянской области и захватила заложников. Якобы погиб мужчина и был ранен ребенок. Однако заявления российских властей противоречили друг другу и в результате выяснилось, что никакого автобуса с детьми не было, а школы находятся на дистанционном обучении.

В Генштабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

"Русский добровольческий корпус" заявил, что пришел в Брянскую область показать соотечественникам, что "свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом". А новости об "украинских ДРГ" там назвали ложью кремлевских пропагандистов.

В свою очередь Кремле заявили, что сейчас якобы "принимаются меры по уничтожению террористов", а Путин назвал провокацию в Брянской области РФ "терактом". Тем временем россияне в сети сравнили инцидент с "цирковым представлением".

По мнению экспертов, оккупанты собственной провокацией пытаются оправдать войну, создать повод для новой мобилизации или отвлечь россиян от "непонятных" атак дронов с воздуха.