Россия снова привлекла к командованию войной против Украины генерала Теплинского: в ISW указали на смену расстановки сил

Российское военное командование все чаще перекладывает ответственность за неудавшиеся наступательные операции в Украине на Воздушно-десантные войска (ВДВ). Недавно оно вернуло командующего ими генерал-полковника Михаила Теплинского к "крупной", но неуказанной роли по достижению оккупационных целей Кремля.

Однако он вряд ли вернет российским десантникам их прежний статус элитной силы из-за массовых потерь подразделений ВС РФ, которые считались лучшими. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 16 апреля.

Известно, что МО РФ "уволило" Теплинского 13 января. В британской разведке указали на "междоусобную борьбу" в генштабе РФ, подчеркивая, что нынешнее возвращение генерал-полковника к командованию оккупационными войсками России в Украине не будет ограничиваться только подразделениями ВДВ. Вероятно, что он также попытается продвигать традиционную их роль как элитной силы.

По мнению аналитиков, предыдущее предположения российских блогеров о том, что минобороны отозвало Теплинского из "отпуска", предполагает, что Кремль может готовиться к перестановкам старших командиров после неудачного зимнего наступления и в рамках подготовки к потенциальному украинскому контрнаступлению.

Явное подтверждение разведки Британии повторного назначения Теплинского на высшую командную должность поддерживает оценку американского Института изучения войны и дополнительно предполагает, что российское военное командование стремится уделять больше внимания роли элементов ВДВ в своих наступательных операциях.

"Подразделения ВДВ ведут активные боевые действия на критических участках фронта в Луганской области и под Бахмутом. Недавно они получили термобарические артиллерийские системы ТОС-1А, что еще раз указывает на то, что российское военное командование может стремиться повысить их боевую значимость", – считают в ISW.

По данным экспертов, известие о повторном назначении Теплинского предполагает также то, что МО РФ стремится к более тесному сотрудничеству с группой "Вагнер", чтобы завершить "захват Бахмута", несмотря на очевидную напряженность между главой ЧВК Евгением Пригожиным и традиционным истеблишментом минобороны. Пригожин, по-видимому, подтвердил связь Теплинского с "Вагнером" в публичной демонстрации его поддержки после сообщения об увольнении из-за разногласий с начальником российского генштаба и главнокомандующим генералом Валерием Герасимовым в январе.

"Теплинский оказался втянутым в растущую напряженность между Пригожиным и руководством минобороны (в лице Герасимова и министра Сергея Шойгу), поскольку оно, по-видимому, активно пыталось отрезать "Вагнера" от снабжения артиллерийскими снарядами и иным образом мешать действовать вокруг Бахмута", – пояснили аналитики.

При этом они отметили, что в последние несколько недель российское военное командование стало более тесно сотрудничать с "вагнеровцами", вероятно, в попытке ускорить захват Бахмута. 11 апреля минобороны РФ и Пригожин публично признали, что подразделения ВДВ действуют в районе города и удерживают фланги ЧВК к северу и югу от него, в то время как "вагнеровцы" ведут основные наступательные действия в самом городе.

В ISW недавно указывали, что части российской 106-й дивизии ВДВ действуют в районе Бахмута. Пригожин же в последние дни уменьшил свои откровенные риторические "атаки" на минобороны. Российские блогеры говорят, что силы "Вагнера" используют танки Т-90 в Бахмуте, предполагая, что военное руководство выделило ЧВК более современные средства для захвата города.

"Таким образом, повторное назначение Теплинского, вероятно, также является попыткой минобороны России лучше настроиться на сотрудничество с "Вагнером", чтобы завершить задачу по взятию Бахмута. Но маловероятно, что Теплинский вернет ВДВ их прежний статус элитной силы из-за массовых потерь самых элитных российских подразделений", – отмечают в ISW.

Там напомнили, что подразделения российских десантников понесли необычайно большие потери на ранних этапах войны в 2022-м. В этом году 31 января известный блогер по росТБ заявил, что с начала войны до сентября 2022-го силы ВДВ потеряли от 40-50% своего личного состава. Русская служба BBC сообщила о гибель 1669 военнослужащих ВДВ по состоянию на 14 апреля 2023 года.

"Повсеместные потери в ранее элитных подразделениях, которые сейчас пополняются плохо обученным мобилизованным персоналом, вероятно, окажут долгосрочное влияние на боевую эффективность этих подразделений, и замена одного командира вряд ли сможет решить такой всеобъемлющий ущерб", – констатировали эксперты ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, в станице Бакинской на Кубани стремительно продолжает расти кладбище, которое стало знаменитым уже и за пределами России тем, что там преимущественно хоронят боевиков ЧВК "Вагнер". Так, только за две недели на территории кладбища появилось еще 60 свежих могил.

