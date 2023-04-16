В российском Генштабе продолжается 'междусобная борьба': разведка Британии указала на нюанс

Генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий воздушно-десантными войсками РФ (ВДВ), вероятно, вернул себе ключевую роль в войне против Украины, хотя был отстранен в январе 2023 года. "Возвращение" Теплинского указывает на сильную напряженность в российском генштабе из-за подхода к ведению боевых действий.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 16 апреля. Как отмечают в ведомстве, Теплинский, вероятно, является одним из немногих российских генералов, пользующихся большим уважением среди рядовых военных.

Маловероятно, что сфера его ответственности будет ограничена подразделениями ВДВ, но весьма вероятно, что он будет продвигать традиционную роль российских десантников как элитной силы.

"В последние дни ВДВ возобновили выполнение ключевой задачи в битве за Бахмут и, вероятно, предприняли новую интеграцию с термобарическими ракетными установками ТОС-1А в районе Кременной", – говорится в сводке.

"Бурная карьера" Теплинского указывает на сильную напряженность в российском генеральном штабе из-за военного подхода РФ к Украине, считают в разведке Британии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 января 2023 года стало известно, что генерал Михаил Теплинский, пославший начальника генштаба РФ Валерия Герасимова "за русским кораблем", был уволен. Конфликт якобы произошел на совещании: Теплинский публично послал Герасимова после того, как он высказался о том, как нужно управлять ВДВ на войне.

– В военной разведке Британии объяснили, что увольнение Теплинского свидетельствует о расколе в военном руководстве РФ. По этой же причине в России провели ротацию военачальников.

– Теплинский – уроженец украинского города Моспино Донецкой области. Он был назначен командующим ВДВ РФ в июне 2022 года.

– Войска РФ продвинулись вБахмуте, но понесли большие потери. Силы "Вагнера" истощены, командование РФ бросило туда подкрепление в виде "элитных" подразделений ВДВ.