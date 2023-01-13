В России началась волна отставок: уволен генерал, пославший Герасимова ''за русским кораблем''

В стране-агрессоре России на фоне неудач на войне в Украине началась волна отставок среди высшего военного руководства. На этот раз под удар попал командующий Воздушно-десантными войсками РФ Михаил Теплинский.

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Причиной его отставки якобы стала ссора с Валерием Герасимовым, которого накануне назначили курировать военную кампанию в Украине. Об этом 13 января сообщили в Telegram-канале "Досье Шпиона", который ведет сотрудник одной из спецслужб.

По его данным конфликт начался на совещании, которым руководил Герасимов. Теплинский якобы публично послал генерала после того, как он высказался о том, как нужно управлять ВДВ во время войны в Украине.

"Если конкретнее, генерал-полковник Теплинский послал генерала армии Герасимова "на х*й", в ответ на высказанное видение последнего, как необходимо управлять ВДВ в ходе "СВО". Естественно во всеуслышание генералитета всех родов войск, принимающих участие в операции", – говорится в сообщении.

При этом, как утверждает канал, Теплинскому уже нашли "послушную замену".

Теплинский был на должности с июня 2022 года. Он пришел на смену генерал-полковнику Андрею Сердюкову, который обвинялся в неумелом руководстве личным составом, что привело к массовым потерям среди российских десантников.

Сам же Теплинский пользовался среди военнослужащих ВДВ доверием, его считали преданным делу офицером и руководителем.

"Более того, генерал-полковник был награжден президентом Путиным орденом Святого Георгия IV степени в один день с Суровикиным – 31 декабря 2022 года. Символично еще и то, что Теплинский уроженец Донецкой области", – добавили в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр обороны РФ Сергей Шойгу снизил в должности командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина и назначил на его место начальника генштаба РФ Валерия Герасимова. Так Суровикин стал лишь заместителем Герасимова.

– В Пентагоне считают, что к новой смене военного руководства в России привели постоянные проблемы в ходе "спецоперации" в Украине. Кадровые изменения в верховном командовании сил РФ отражают системные вызовы, которые им не удалось преодолеть с начала вторжения.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что означает назначение Герасимова командующим оккупантами РФ в Украине. Он убежден, что в России возник внутренний конфликт среди топ-силовиков и военных, который со временем может перерасти в противостояние между лидерами.

– По данным ISW, назначение Герасимова указывает на готовность Путина вести затяжную войну против Украины. Также публичным объявлением о такой реструктуризации Кремль пытается реанимировать образ российского командования и минобороны, подвергающихся критике из-за неудач оккупантов на фронте.

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